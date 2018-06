Pellegrini v Budapešti oficiálne prevezme predsedníctvo vo V4

Možno očakávať, že jednou z hlavných tém stretnutia bude migrácia. Práve štáty V4 sú známe svojím odporom k akémukoľvek systému povinného prerozdeľovania utečencov a migrantov. Hoci Viedeň v roku 2015, keď EÚ čelila kríze, systém kvót podporovala, Kurz a jeho vláda, v ktorej je aj pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska, povinné prerozdeľovanie odmieta. Otázka migrácie premiérov bude čakať aj o týždeň, na zasadnutí Európskej rady. Svoje stanovisko ku kvótam však zmenila aj nemecká kancelárka Angela Merkel, priznala, že kvóty zbytočne rozdelili Európu. Momentálne je však aj pod vnútropolitickým tlakom zo strany ministra vnútra za sesterskú CDU Horsta Seehofera, ktorý je kritikom Merkelovej migračnej politiky.

Počas rokovania sa môže otvoriť aj otázka jadrovej energie. Rakúsko totiž patrí k silným odporcom jadrových elektrární, vo februári sa obrátilo na Súdny dvor Európskej únie pre rozšírenie maďarskej jadrovej elektrárne Paks II.

Po rokovaniach, približne okolo 16:00, Orbán oficiálne odovzdá predsedníctvo vo V4 slovenskému premiérovi Pellegrinimu. Slovensko má tri priority počas rok trvajúceho predsedníctva. Sú nimi silná Európa, bezpečnostné prostredie a inteligentné riešenia. Slovensko sa bude snažiť o presadzovanie jednoty, kde je to možné, o prinášanie riešení, kde je to prospešné a rešpektovanie rozdielností, kde je to nevyhnutné. „Budeme sa usilovať o dohodu v oblastiach, ktoré môžeme spoločne lepšie presadiť na európskej úrovni. Máme záujem uskutočniť spoločne také projekty, ktoré majú praktický dosah na občanov v našich krajinách. Budeme hľadať konsenzus pri plnom rešpekte k národným záujmom,“ píše sa v programe slovenského predsedníctva vo V4, ktorý schválila vláda. Mottom piateho predsedníctva SR je Dynamický Vyšehrad pre Európu.

Slovensko však nie je jedinou krajinou, ktorá od 1. júla prevezme predsedníctvo. Rakúsko v ten deň takisto prevezme od Bulharska polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie.