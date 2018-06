Expert: Migrantské centrá mimo EÚ budú mať slabé výsledky

Európska únia bude terčom vydierania, bezpečnostná situácia bude zložitá a existujú obavy z hľadiska medzinárodného práva. To si myslí taliansky analytik Lorenzo Nannetti o vytvorení regionálnych vyloďovacích platforiem, o ktorých by sa mali na budúci týždeň rozprávať lídri EÚ na summite. Zatiaľ ide o neoficiálny návrh, ktorého podstatou je, že únia bude vracať migrantov do tretích krajín, kde by mali spracovať ich žiadosti o azyl. "Vyzerá to tak, že tieto centrá sa môžu stať len akousi zastávkou, ale pravdepodobne budú pod náporom pomerne značného množstva migrantov,“ uviedol pre Pravdu Nannetti.

Európska únia to tentoraz nazvala regionálne vyloďovacie centrá, ale viacerí politici v EÚ dlhodobo hovoria, že najmä v Afrike majú byť akési tábory, kde by sa sústredili migranti. Ako hodnotíte túto myšlienku?

Nie je to nový návrh. Ale stále v súvislosti s ním vidím viacero problémov. V prvom rade je potrebné si pripomenúť, že vlády v krajinách ako Taliansko, a dávam dôraz na Taliansko, musia ukázať rýchle, viditeľné činy, aby uspokojili svoju populistickú volebnú základňu. Prvým správnym krokom, aby sme obmedzili zisky pašerákov ľudí a dokázali manažovať prílev migrantov, by bolo, keby sme viac otvorili legálne možnosti migrácie z krajín, z ktorých utečenci prichádzajú. Lenže to stále odmietame, lebo by to bolo pre mnohých voličov neakceptovateľné.

Preto musia politici povedať svojim podporovateľom, že aj tak dokážu zabrániť prechodu migrantov cez Stredozemné more a vytvoria pre nich bezpečné možnosti v severoafrických krajinách. Tieto štáty sú však často len prechodným miestom pre utečencov. Minimálne pre mnohých migrantov zo subsaharskej Afriky.

Zdá sa teda, že je akýsi konsenzus v EÚ, že migrantov je potrebné zastaviť mimo územia Európy.

Z toho vychádza myšlienka vytvorenia centier, ktoré by riešili štatút utečencov a umožnili by prejsť len tým, ktorí by spĺňali podmienky. Za tým by však nasledoval problém.

Aký?

Čo urobia ostatní? Samozrejme, pokúsia sa prejsť cez Stredozemné more. Rovnako ako teraz. Vyzerá to tak, že tieto centrá sa môžu stať len akousi zastávkou, ale pravdepodobne budú pod náporom pomerne značného množstva migrantov. Väčšinu z nich odmietneme. Bude to mať aj bezpečnostné dosahy. Títo ľudia sa asi stanú terčom pre extrémistov. A takmer určite ich budú zneužívať rôzne miestne skupiny.

Bude vôbec možné dostatočne rýchlo spracovávať žiadosti o azyl?

Ak centrá vôbec vzniknú, EÚ v nich nedosiahne nejaké veľké výsledky. Bude náročné zabezpečiť dostatočne rýchly proces spracovania žiadostí. Niektoré procesy si vyžadujú čas, aby sme získali dostatok informácií. A to všetko ešte bez ohľadu na to, že vytvorenie takýchto centier sprevádzajú obavy z porušovania medzinárodného prá­va.

Akú reakciu očakávate od krajín, kde by tieto platformy mali vzniknúť?

Tieto štáty budú žiadať od EÚ veľa peňazí. Minimálne v Líbyi budú rôzne miestne ozbrojené skupiny schopné v podstate vydierať úniu. Pre centrá bude potrebné zaistiť značnú bezpečnosť, čo momentálne nie sme schopní. Ale v únii bude takéto riešenie znamenať, že odsunieme debatu o možnom prerozdelení azylantov v únii. Argument bude: veď môžu zostať v severnej Afrike. A tiež odsunieme skutočnú diskusiu o riešení migrácie a integrácii cudzincov. Stále som si nie istý, či politici naozaj veria, že tieto centrá budú fungovať. Alebo chápu, že asi ani veľmi nie, ale nie sú ochotní hľadať skutočné riešenia, lebo sa obávajú voličov.