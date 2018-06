Trump nariadil zjednotiť rodiny migrantov, jeho žena navštívila internačné centrum

Trump v stredu pod tlakom domácej i zahraničnej kritiky podpísal dekrét, ktorým ukončil spornú prax rozdeľovania rodín migrantov, ktorí do USA prišli nelegálne.

Trump nariadil úradom navrátiť deti odobrané nelegálnym migrantom. Trumpova žena Melania odcestovala na návštevu strediska, kde sú deti zadržiavané. Na dospelých migrantov je po ich dolapení uvalená väzba, ich deti potom úrady až doteraz nútene umiestňovali do internátnej starostlivosti. Takto bolo od mája oddelených od rodičov zhruba 2 300 detí.

Do migračnej krízy sa Melania vložila už pred niekoľkými dňami, kedy vyhlásila, že násilné rozdeľovanie rodín veľmi nerada vidí. Reuters poznamenal, že názor prvej dámy prispel k Trumpovmu rozhodnutiu s kritizovanou praxou skončiť. Melania odišla do mesta McAllen v Texase na hraniciach s Mexikom, aby sa so situáciou priamo na mieste zoznámila.

„Ivanka (dcéra) na to má jasný názor, moja žena na to má jasný názor, ja na to mám jasný názor. Myslím, že každý, kto má srdce, na to má jasný názor. Nepáči sa nám, keď vidíme rozdelené rodiny,“ uviedol Trump.