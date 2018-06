Londýn, Rím, Moskva. Trumpov poradca mieri do Ruska, aby rokoval o stretnutí s Putinom

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton odcestuje na budúci týždeň do Moskvy, aby tam rokoval o možnom stretnutí prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na tvít hovorcu americkej Rady pre národnú bezpečnosť (NSC).

Bolton by sa mal na cestu vydať v pondelok, pričom jej zastávkami budú Londýn a Rím, kde bude rokovať o bezpečnostných záležitostiach. Následne odcestuje do Moskvy. Jeho cesta je naplánovaná do stredy.

Agentúra Bloomberg vo štvrtok informovala, že Trump sa plánuje stretnúť so svojím ruským náprotivkom v priebehu júla, keď navštívi Európu.

Podľa jedného z dvoch nemenovaných zdrojov sú dve možnosti, kedy by sa mohli Trump a Putin stretnúť – buď pred summitom NATO v Bruseli, ktorý sa koná 11. júla, alebo po Trumpovej návšteve Británie, kde bude 13. júla. Tento plán však zatiaľ nie je konečný a Biely dom sa k nemu odmietol vyjadriť.

Miesto stretnutia je otázne

Možné miesto americko-ruského summitu Bloomberg neuviedol, agentúra APA však v tejto súvislosti poukázala na predošlé správy, v ktorých sa spomínala Viedeň.

Podľa agentúry DPA sa objavili aj špekulácie, že Trump by sa mohol s Putinom stretnúť počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale.

Problematické vzťahy

Trump už skôr pripustil, že s Putinom by sa mohol stretnúť v priebehu tohto leta. Nevylúčil to ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ruská vláda tieto špekulácie rôznych médií nepotvrdila. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v tejto súvislosti zopakoval, že je všeobecne známe, že Rusko je pripravené na dialóg.

Agentúra Bloomberg vo štvrtok informovala, že Trump na svojom stretnutí s guvernérmi amerických štátov zopakoval, že skúma možnosti pre uskutočnenie svojej schôdzky s Putinom.

Hoci Trump iba zriedkavo kritizuje Rusko či samotného Putina a vo veľkej miere bagatelizuje obvinenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb 2016, vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou sú naďalej problematické. Trumpova vláda prijala v ostatnom čase ďalší súbor opatrení namierených proti Rusku. Prezident Spojených štátov tiež nariadil už dvakrát nálety na sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého spojencom je Putin, pripomenula agentúra Bloomberg.