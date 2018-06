Babiš zvolal Bezpečnostnú radu štátu, trápi ho migrácia

Babiš to povedal v televízii Barrandov. Podľa neho je pripravený krízový plán, ktorý počíta s účasťou polície a colníkov, prípadne armády.

Spor o migračný plán medzi nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehoferom (CSU) a kancelárkou Angelou Merkelovou (CDU) vyvolal v Nemecku vládnu krízu. Merkelová chce nájsť európske riešenie migračného problému, Seehofer a ďalší politici z CSU nechcú čakať a niektorých migrantov chcú odmietať priamo na hranici. Kancelárka sa obáva, že by to spustilo dominový efekt.

Babiš povedal, že rakúsky kancelár Sebastian Kurz na stretnutí v Budapešti so svojimi partnermi z Visegrádskej štvorky (V4) avizoval, že ak by Nemecko začalo vracať niektorých migrantov od svojich hraníc, Rakúsko by postupovalo rovnako. Česko by na to muselo podľa Babiša reagovať a brániť svoju hranicu. „Nemôžeme do Česka pustiť migrantov,“ povedal.

Summit niektorých krajín EÚ o migrácii a azylovej politike, ktorý je na nedeľu zvolaný do Bruselu, Babiš označil za neregulárny a zvolaný neštandardne. „Návrh toho summitu dopredu je pre nás neprijateľný, na to máme Európsku radu a tá je budúci týždeň,“ povedal. Po stretnutí s premiérmi Maďarska, Poľska a Slovenska uviedol, že žiadny zo šéfov vlád V4 do Bruselu nepôjde.

Babiš túto dohodu odôvodnil tým, že premiéri V4 by s predpokladanými závermi stretnutia nesúhlasili. Premiér sa v televízii Barrandov tiež ohradil proti informáciám, ktoré sa objavili v niektorých médiách, že na nedeľný summit nedostal pozvánku. Tieto informácie označil za klamstvá.