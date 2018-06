Bude Erdogan po voľbách ešte slabší?

"Jeho postavenie je slabšie ako v minulosti,“ reagovala pre Pravdu odborníčka na Turecko. "Dôvodov je viacero. Ekonomike sa nedarí a Erdoganovo zameranie sa na iliberálne politiky znamená, že sa od neho odvrátili isté skupiny spoločnosti. Je dosť pravdepodobné, že jeho Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) stratí väčšinu v parlamente, hoci on vyhrá prezidentské voľby v prvom alebo druhom kole,“ myslí si Aydintasbasová.

Ponuka voličom

Ak Erdogan vyhrá predčasné voľby, potvrdí tým prezidentský systém, ktorý dlhodobo buduje. Erdoganovi ho minulý rok odobrili Turci v referende, ktoré sprevádzali nezrovnalosti a podľa opozície aj podvody.

Prezident sa voličom ešte v poslednej chvíli snažil niečo ponúknuť. "Keď som bol premiér, mali sme 37 ministerstiev. Znížili sme to na 26. A teraz ich bude 16,“ vyhlásil vo štvrtok večer Erdogan v rozhovore pre televíziu ATV, z ktorého citovala agentúra Reuters. "Nový systém bude znamenať menej byrokracie. Rozhodnutia budeme robiť rýchlejšie, všetky služby budú orientované na výsledky,“ povedal prezident.

Lenže o takýchto reformách hovorí niekto, kto Turecku vládne viac ako 15 rokov. Vyhlásenie predčasných prezidentských a parlamentných volieb, ktoré sa pôvodne mali konať v novembri 2019, bolo skôr znakom slabosti ako sily Erdogana.

"Je unavený, nemá radosť zo života a je arogantný,“ vyhlásil o prezidentovi Muharrem Ince, ktorý je podľa prieskumov hlavným súperom súčasnej hlavy štátu. Politik je kandidátom nacionalisticko-ľavicovej Republikánskej ľudovej strany. Prieskumy ukazujú, že Inceovi sa asi k sebe darí lákať aj ľudí iného typu, ako tých, ktorí bežne hlasujú za sekulárnu ľavicu. Svedčí o tom fakt, že republikánskeho kandidáta by mohlo voliť okolo 30 percent Turkov. Erdoganova popularita sa podľa väčšiny prieskumov pred voľbami pohybovala pod 50 percentami podpory v prvom kole. Znamenalo by to, že potrebné bude aj druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti a ktoré by sa konalo 8. júla.

„Sú to len hry zahraničných mocností, ale mali by vedieť, že Erdogana budeme voliť aj keby bol mŕtvy,“ vyhlásila na predvolebnom mítingu v Istanbule pre televíziu CNN prezidentova podporovateľka Gulbahar Turanová.

Erdoganove problémy

Turkyňa len zopakovala bežné tvrdenia prezidenta, ktorý rád spomína v súvislosti s krajinou konšpiračné teórie. Ale prepad hodnoty tureckej líry, rastúca inflácia, presadzovanie islamistických tendencií, zapojenie sa do vojny v Sýrii, napäté až nepriateľské vzťahy s Európskou úniou, hádky so spojencami v NATO či zatknutí novinári sú realitou Erdoganovho vládnutia.

Obrovským problémom sú aj obavy z manipulácie výsledkov hlasovania v prospech prezidenta a AKP. Riaditeľ blízkovýchodných štúdií na Kansaskej univerzite Michael Wuthrich pripomína, že na sociálnych sieťach sa pred voľbami už teraz šíria údajné informácie, kto dostane koľko hlasov.

"Je to falošná správa. Ale dopĺňa obraz o tom, že Turecko možno sedí na sude s pušným prachom, ak sa voličom bude zdať, že Erdogan a AKP získali podozrivo veľa hlasov,“ reagoval pre Pravdu Wuthrich.

Expert si tiež myslí, že predčasné voľby upriamujú pozornosť na slabiny Erdoganoveho vládnutia. "Od puču v júli 2016 je vyhlásený výnimočný stav a zneužívanie moci, ktorého sa prezident dopúšťa, odhaľuje sociálne slabiny tureckej spoločnosti. Je to náznak, že Erdogan politicky stráca. Stále má v rukách všetky najdôležitejšie mocenské páky. Ale Erdoganova schopnosť udržať si ich sa vytráca. Uvidíme, či to povedie k nečakanému volebnému výsledku,“ uviedol Wuthrich.

Podľa odborníka sa zdá, že prieskumy nenaznačujú, že vládna moc má všetko pod kontrolou, a to ešte asi preceňujú popularitu Erdogana a AKP. "Ak budeme svedkami aspoň akého-takého férového sčítania hlasov, tak sa môže stať, že pre Erdogana to bude prekvapenie. Je to scenár, pri ktorom AKP stratí parlamentnú väčšinu a prezident bude v druhom kole stáť proti Inceovi, ktorý sa ukazuje ako solídny súper,“ predpokladá Wuthrich.