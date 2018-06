Z jednej zo stredoeurópskych krajín prepašovali na Ukrajinu rádium 226, tvrdí SBU

Operatívci objavili tento veľmi nebezpečný materiál vo dvore nemenovanej domácnosti. Kontajner bol umiestnený v špeciálne vybudovanej skrýši dva metre pod zemou. Počas razie bolo zadržaných šesť členov organizovanej skupiny. Súd uvalil väzbu na troch podozrivých.

SBU uviedla, že vyšetrovanie viedlo k odhaleniu všetkých spolupáchateľov, ktorí sa podieľali na nelegálnom obchodovaní s rádioaktívnym materiálom, teraz sa skúmajú ich konkrétne úlohy.

Ako informovala agentúra UNIAN, Inštitút pre jadrový výskum Národnej akadémie vied Ukrajiny potvrdil, že predmetný jadrový materiál je rádium 226. Zistil aj zdroj pôvodu rádioaktívnej látky. Bola vyrobená v 30. rokoch 20. storočia firmou Radiumchema so sídlom vo vtedajšom Československu.

„Podľa záverov odborníkov je rádium 226 v takýchto objemoch silným zdrojom žiarenia gama, čo by bez skríningu a riadneho uskladnenia mohlo viesť k rádioaktívnej kontaminácii ľudí a terénu. V prípade, že by sa látka z kontajnera dostala do otvoreného priestoru, kontaminovala by plochu 20 hektárov. Nelegálne obchodovanie s rádioaktívnym materiálom je veľkou hrozbou pre život a zdravie obyvateľstva a mohlo by ovplyvniť životné prostredie na Ukrajine. Použitie rádia 226 páchateľmi na teroristické a extrémistické účely – ako súčasti tzv. špinavej bomby – by mohlo mať na medzinárodnej úrovni katastrofické následky,“ dodala SBU.