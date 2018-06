Britský minister zahraničia Johnson varoval pred nekonečným a miernym brexitom

Pred druhým výročím referenda, v ktorom britskí voliči rozhodli o odchode svojej krajiny z EÚ, Johnson povedal, že verejnosť chce, aby politici v rokovaniach o brexite napredovali.

„V celej krajine možno nájsť ľudí, ktorí – bez ohľadu na to, ako hlasovali pred dvoma rokmi – chcú, aby sme napredovali a celé to dotiahli do konca… Nechcú nejaký beznádejný kompromis…,“ povedal Johnson podľa britských novín The Sun.

Ako informovala spravodajská televízia BBC, organizátori sobotňajších pochodov však žiadajú, aby o konečnej dohode o vystúpení Británie z EÚ mohla rozhodovať aj verejnosť v referende.

Očakáva sa, že protestných demonštrácií sa zúčastnia desaťtisíce ľudí, ktorí tvrdia, že prišiel čas, aby do rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ vstúpila aj verejnosť.

Za vystúpenie Británie z EÚ v referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, hlasovalo 51,9 percenta britských voličov, kým za zotrvanie v bloku sa vyslovilo 48,1 percenta. Volebná účasť v tomto historickom referende dosiahla 72,1 percenta voličov.

Spojené kráľovstvo by malo oficiálne z Európskej únie vystúpiť 29. marca 2019.