Macron je za finančné sankcie voči krajinám EÚ odmietajúcimi azylantov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom vyslovil za finančné sankcie voči krajinám EÚ, ktoré by odmietali migrantov s preukázaným nárokom na azyl, uviedla agentúra Reuters.

„Som osobne za mechanizmus, ktorý by toto bral do úvahy,“ uviedol Macron na otázku na možné finančné sankcie.

„Nemôžete mať krajiny, ktoré mohutne ťažia zo solidarity Európskej únie a ktoré mohutne zdôrazňujú svoj národný egoizmus, keď ide o otázky migrácie,“ povedal francúzsky prezident na tlačovej konferencii so Sánchezom.

Macron sa so Sánchezom zišiel deň pred narýchlo zvolanou schôdzkou, ktorá sa bude v Bruseli zaoberať migráciou pred riadnym summitom EÚ koncom budúceho týždňa.

Podľa Macrona sa Francúzsko a Španielsko zhodujú na vytvorení „uzavretých stredísk na európskej pôde“ pre migrantov. Tieto centrá by zodpovedali štandardom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a boli by zriadené z úniových prostriedkov. „To by umožňovalo bezprostrednú finančnú solidaritu, rýchle vybavenie žiadostí a európsku solidaritu, aby organizovaným spôsobom každá krajina preberala ľudí s nárokom na azyl,“ uviedol Macron.