Seehofer zopakoval, že nehodlá v spore s Merkelovou ustúpiť

V rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung zopakoval, že ak riadny summit prezidentov a premiérov EÚ, ktorý sa koná vo štvrtok a v piatok v Bruseli, neprinesie účinné riešenie, začne migrantov, ktorí sa už registrovali v inej členskej krajine, odmietať na nemeckej hranici napriek vôli kancelárky. Predsedníčka koaličnej SPD varovala, že sa Seehofer vydal na cestu „k nemeckému brexitu“.

„Ak summit EÚ neprinesie žiadne účinné riešenie, budú migranti, ktorí sa už zaregistrovali v inej krajine EÚ, odmietaní,“ uviedol Seehofer, ktorý je ministrom vnútra a zároveň predsedom Kresťansko únie (CSU), jednej zo strán nemeckej vládnej koalície. Tento krok pritom podľa neho rozhodne nebude len symbolický. „Ide o to, aby sme mohli odmietať (migrantov na hranici) efektívne,“ povedal Seehofer s tým, že to možno dosiahnuť jedine pomocou dočasných kontrol na hraničných priechodoch.

Za „krajne neobvyklé“ označil Seehofer upozornenie, ktorého sa mu tento týždeň dostalo z Berlína, že podľa nemeckej ústavy musia ministri rešpektovať politické mantinely dané predsedom vlády. „My to takto nenecháme,“ povedal Seehofer. Neuposlúchnutie vôle kancelárky by pritom mohlo podľa pozorovateľov viesť až k pádu vlády.

Seehofera v sobotu pred možnosťou, že by ho Merkelová mohla z funkcie odvolať, znovu varoval tiež rešpektovaný člen kancelárkinho CDU a predseda Spolkového snemu Wolfgang Schäuble. „Ak by v tejto otázke minister rozhodol inak ako kancelárka, nemala by z vážnosti svojho úradu žiadnu inú možnosť,“ uviedol. Podľa Schäubleho sú ale Merkelová i Seehofer „natoľko chytrí“, že vec tak ďaleko nenechajú zájsť a nájdu kompromis, ktorý zachráni tvár im obom.

Merkelová sa postavila proti Seehoferovmu plánu odmietať na hraniciach migrantov, ktorí už boli zaregistrovaní v inej členskej krajine, a snaží sa nájsť európske riešenie migračnej otázky. Príležitosť k tomu bude mať už v nedeľu na minisummite v Bruseli, ktorého sa ale nezúčastnia všetky krajiny. Vo štvrtok rozhodli štáty vyšehradskej štvorky (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), že sa nezúčastnia. Na nájdenie európskeho riešenia dal Seehofer Merkelovej čas do začiatku júla, aj keď neskôr poprel, že by išlo o ultimátum.

Na Seehofera sa kvôli sporu znáša kritika nielen z opozičných lavíc, ale aj od ďalšieho koaličného partnera – sociálnej demokracie, ktorá sa postavila na stranu kancelárky. Predsedníčka SPD Andrea Nahlesová v sobotu ministra vnútra označila za „nebezpečenstvo pre Európu“. On a bavorský premiér Markus Söder sú podľa nej „na ceste k nemeckému brexitu“. K referendu o odchode Británie z EÚ došlo totiž tiež v dôsledku sporu vnútri konzervatívnej strany, zdôraznila Nahlesová.

Predsedníčka SPD je presvedčená, že CSU vyhrotila debatu o migrácii len preto, aby pred bavorskými krajinskými voľbami na jeseň získala späť priazeň voličov, o ktorých prišla v prospech protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AFD). Hlasy podľa nej ale chcú získať „na úkor utečencov a s Nemeckom ako rukojemníkom“. Aj podľa vicekancelára Olafa Scholza (SPD) Seehofer škodí vlastnej krajine.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotu pohrozil, že jeho krajina zavedie kontroly na hranici s Talianskom, ak Nemecko zavedie kontroly na hranici s Rakúskom. Už v piatok tiež český premiér Andrej Babiš varoval, že v prípade zavedenia hraničných kontrol zo strany Nemecka k rovnakému kroku pristúpi aj Česko.