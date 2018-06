Schäuble varoval Seehofera pred postupom proti vôli Merkelovej

V rozhovore pre nedeľník Tagesspiegel am Sonntag, z ktorého citovala v sobotu agentúra DPA, poukázal tento dlhoročný člen Merkelovej Kresťanskodemo­kratickej únie Nemecka (CDU) na možnosť odvolať ministra v prípade, že sa odmieta riadiť politickými usmerneniami kancelárky. „Ak by v tejto otázke nejaký minister rozhodol inak ako kancelárka, tá by z dôstojnosti svojho úradu nemala inú voľbu,“ vyjadril sa Schäuble.

Minister vnútra Seehofer – predseda Kresťanskociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je tradične súčasťou konzervatívneho bloku s CDU – sa domnieva, že má právomoc samostatne rozhodnúť o vracaní migrantov z hraníc. Merkelová je proti jednostranným krokom, ktoré by oslabili solidaritu v EÚ, pričom podľa nej táto otázka patrí do jej vlastných politických kompetencií. Nepriamo tak hrozí Seehoferovi odvolaním, čo by mohlo viesť k rozpadu vládnucej koalície CDU/CSU a sociálnych demokratov.

Schäuble verí, že Seehofer a Merkelová budú „dostatočné rozumní“ a nepripustia rozkol. Vyjadril tiež istotu, že „obaja budú hľadať riešenie, ktoré zachová nielen ich vlastnú tvár, ale aj tvár iných“. „Čokoľvek iné by bolo nezodpovedné,“ dodal predseda Spolkového snemu.

Seehofer dal Merkelovej termín do konca júna na to, aby našla s partnermi v EÚ riešenia sporu okolo azylovej politiky. V opačnom prípade chce nariadiť nevpúšťanie určitých skupín migrantov do Nemecka jednostranne. V rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka Süddeutsche Zeitung povedal, že v spore s Merkelovou neustúpi.

Predsedníčka koaličnej Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD) Andrea Nahlesová varovala v sobotu pred závažnými dôsledkami, ktoré by mal rozpad vládnej koalície v Berlíne pre Nemecko i celú Európu.

Bavorská CSU sa momentálne snaží ukázať svoj tvrdý postoj k migrácii pred blížiacimi sa krajinskými voľbami, ktoré sa budú konať 14. októbra a v ktorých bude jej cieľom udržať na čo najnižšej úrovni podporu nacionalistickej, protiprisťaho­valeckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).