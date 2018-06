Babiš navrhol na ministra Pocheho. Zeman s ním nesúhlasí pre postoj k migrácii

Český prezident Miloš Zeman v pondelok postupne prijíma štvoricu nominantov na nových ministrov v menšinovom kabinete, ktorý zostavujú hnutie ANO a sociálni demokrati. Nie je medzi nimi kontroverzný Miroslav Poche z ČSSD, ktorý by mal zastávať post ministra zahraničných vecí. Zeman nesúhlasí najmä s jeho postojmi k migrácii.

Na schôdzku s prezidentom Milošom Zemanom dorazila dopoludnia na zámok v Lánoch kandidátka ANO na ministerku spravodlivosti Taťána Malá. Zeman už v nedeľu povedal, že s ňou chce hovoriť napríklad o stave justície, o oddlžení, konkurzoch aj exekúciách.

V súvislosti s navrhnutím poslankyne Malej na čelo ministerstva spravodlivosti sa opäť začalo diskutovať o jej niekdajšom výroku o stíhaní premiéra Andreja Babiša (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Hovorila o možnom odklade stíhania do momentu, keď sa skončí volebné obdobie. Zeman uviedol, že jej vyjadrenie nebolo šťastné, z jeho slov ale vyplynulo, že vymenovanie Malej to neovplyvní.

Podobne tomu je aj v súvislosti s podnikaním manžela Malej ako insolvenčného správcu a v poskytovaní nebankových pôžičiek aj jej právnického vzdelania na bratislavskej Paneurópskej vysokej škole. Nejde podľa prezidenta o prekážky pre vymenovanie.

Prioritou aj digitalizácia justície

Malá v piatok uviedla, že chce pracovať na zrýchlení súdnych konaní a zlepšenie vymáhateľnosti práva. Chce spolupracovať so všetkými profesijnými skupinami, ktoré s justíciou súvisia, dokončiť rozpracované predpisy a začať pracovať na nových normách. Ide o nový trestný poriadok, nový civilný poriadok súdny, zákon o súdoch a sudcoch a zákon o znalcoch, vymenovala Malá. Vyzdvihla tiež digitalizáciu justície. Babiš o Malej povedal, že je pracovitá a chce sa učiť a nebude vystupovať spôsobom, že všetko vie a všetko pozná.

Po Malej prijal Zeman prezidentku Zväzu obchodu a cestovného ruchu Martu Novákovú, ktorá by sa mala za hnutie ANO stať ministerkou priemyslu a obchodu. Nasledovať budú kandidáti ČSSD na ministra práce a sociálnych vecí a na ministra kultúry Petr Krčál a Antonín Staněk.

Malá prevezme úrad po Robetovi Pelikánovi (ANO), ktorý z vysokej politiky odchádza. Nováková nastúpi po Tomášovi Hünerovi. Krčál a Staněk nahradia ďalších dvoch ministrov jednofarebnej vlády ANO v demisii, Jaroslavu Němcovú a Ilju Šmída.

Kontroverzný Poche na zozname nominantov

Na zozname nominantov na vymenovanie do vlády je aj europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), ktorý ašpiruje na ministra zahraničia. V pondelok ráno to Rádiožurnálu potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Zoznam doručil na Hrad pred 9:00. Pocheho však odmietajú prezident Miloš Zeman aj komunisti, s ktorých predsedom Vojtechom Filipom sa chce Babiš stretnúť v utorok. KSČM má menšinovú vládu v Snemovni podporovať.

„Je tam pán Poche, pretože sociálna demokracia jasne povedala, že ak ho nenavrhne, tak oni za vládu hlasovať nebudú, tak samozrejme na základe tejto situácie som pána Pocheho navrhol,“ povedal Babiš.

Rôzne postoje k migrácii

Zeman odmieta Pocheho najmä kvôli jeho postojom k migrácii. Stretol sa s ním v piatok, europoslanci odporučil, aby sa kvôli svojim postojom k migrácii a obviňovaniu z korupcie o funkciu ministra zahraničia neusiloval. Zeman by mal vládu vymenovať v stredu, ak prezident Pocheho menovať odmietne, mohol by ministerstvo zahraničia dočasne viesť predseda ČSSD Jan Hamáček. Zeman ani Babiš by nenamietali nič proti tomu, keby sa Poche stal námestníkom alebo poradcom vedenia ministerstva. „Ak pán Hamáček bude poverený riadením, samozrejme je na ňom, koho si tam vezme za poradcu,“ uviedol Babiš. Verí tomu, že problém vedenia ministerstva zahraničia bude vyriešený cez leto.

Premiér Rádiožurnálu tiež povedal, že ak vláda bude vymenovaná v stredu, ihneď zasadne. „Budem sa snažiť uviesť do úradu maximum ministrov,“ dodal s tým, že vo štvrtok začína summit EÚ, na ktorom sa zúčastní.