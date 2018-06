Loď Lifeline zrejme prijme Malta, Paríž jej s migrantmi pomôže

Loď Lifeline s 234 migrantmi z Afriky zrejme zakotví na Malte. Podľa agentúry AFP to uviedol hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux. Loď patrí rovnomennej nemeckej mimovládnej organizácii a minulý týždeň ju odmietlo Taliansko. Hovorca tiež povedal, že Paríž potom Malte s migrantmi pomôže. Dánsku obchodnú loď so 113 migrantmi, ktorá tiež od štvrtka čakala v Stredomorí na povolenie vplávať do prístavu, prijme Sicília.