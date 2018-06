Ak Zeman nevymenuje za ministra Pocheho, Babiš nepodá kompetenčnú žalobu

V prípade, že český prezident Miloš Zeman nevymenuje sociálnodemokratického europoslanca Miroslava Pocheho za ministra zahraničných vecí, premiér Andrej Babiš (ANO) nepodá na hlavu štátu kompetenčnú žalobu. Babiš to uviedol na otázku spravodajského servera Novinky.cz po utorkovom rokovaní vlády.

Babiš Pocheho na ministra navrhol, avšak Zeman už niekoľkokrát avizoval, že europoslanca do funkcie nevymenuje. Na otázku, či premiér v takomto prípade nepristúpi ku kompetenčnej žalobe, odpovedal, že nie.

„Nie je dôvod. Na základe schôdzky, ktorú sme absolvovali v Lánoch, som splnil sľub a záväzok v rámci dohody s ČSSD a predpokladám, že dôjde k náhradnej dočasnej alternatíve, keď pán Hamáček povedie ministerstvo zahraničia,“ uviedol Babiš.

Zeman vyčíta Pochemu ústretový postoj k migrantom a ku kvótam na prerozdeľovanie migrantov. Predseda ČSSD Jan Hamáček minulý týždeň po schôdzke s prezidentom pripustil, že rezort diplomacie by mohol viesť dočasne on sám a Poche by zatiaľ pôsobil ako námestník alebo poradca.

Predseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka podľa webovej stránky ČT24 uviedol, že ak Zeman Pocheho nevymenuje, jediný možný inštitút je kompetenčná žaloba – musí ju však podať premiér. „Ak ju pán premiér nebude chcieť dať, tak my nemáme páky, aby sme ho k tomu donútili,“ konštatoval.

V prípade, že bude nastupujúci minister vnútra Hamáček poverený aj riadením diplomacie, nesmie to byť podľa Chvojku nadlho, najviac zhruba na dva mesiace.

Pražský hrad dostal od Babiša celý zoznam kandidátov na ministrov v pondelok dopoludnia. Prezident vymenuje Babišovu druhú vládu na Hrade v stredu o 09.00 h. O dôveru Poslaneckej snemovne chce Babiš požiadať 11. júla.