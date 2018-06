Ruskí hackeri údajne chystajú veľký kybernetický útok na Ukrajinu

Podľa neho ide o niečo podobného, ​​ako bol útok na Ukrajinu pred rokom, ktorý sa potom rozšíril do celého sveta. Spoločnosti, ktoré sú postihnuté teraz, pôsobia v rôznych odvetviach, ako je bankový sektor alebo energetická infraštruktúra. Vzorec šírených malwarov naznačuje, že ľudia, ktorí stoja v pozadí, chcú útok aktivovať v určitý deň.

Demedjuk povedal, že jeho tím pri vyhľadávaní týchto hackerov spolupracuje so zahraničnými agentúrami. Žiadnu ale nemenoval.

Polícia podľa neho identifikuje vírusy určené na úder na Ukrajinu od začiatku roka. Ide o phishingové emaily rozosielané z legitímnych internetových domén štátnych inštitúcií, ktorých systémy boli napadnuté, alebo o falošné webové stránky napodobňujúce skutočné štátne úrady.

„Analýzy zákerných softvérov, ktoré už boli odhalené, a zameranie útokov na Ukrajinu naznačujú, že sa toto všetko robí pre jeden určitý deň,“ je presvedčený Demedjuk.

Vzťahy Ukrajiny a Ruska sa prepadli na bod mrazu po ruskej anexii Krymského polostrova v roku 2014 a Kyjev okrem iného obvinil Rusko z organizovania veľkých kybernetických útokov ako súčasti takzvanej hybridnej vojny proti Ukrajine. To Moskva však opakovane popiera.

Úder na sviatok

Niektoré útoky sa odohrali v čase veľkých ukrajinských sviatkov a Demedjuk sa domnieva, že ďalší úder by mohol prísť už tento štvrtok, kedy Ukrajina oslavuje Deň ústavy, alebo 24. augusta na Deň nezávislosti.

Vlani 27. júna zasiahol Ukrajinu masívny útok známy ako „NotPetya“, ktorý vyradil ukrajinské počítačové systémy, než sa rozšíril do celého sveta. Podľa šéfa ukrajinskej kybernetickej polície rozsah teraz zaznamenaných príprav je rovnaký, aký bol u „NotPetya“.

„Toto má podporu na vládnej úrovni – je to veľmi nákladné a veľmi synchronizované. Bez pomoci vládnych orgánov by to nebolo možné. Hovoríme teraz o Ruskej federácii,“ vyhlásil Demedjuk. „Stopy všetkého, čo teraz vidíme, všetkého, čo sme v tomto období zachytili, vedú z 99 percent do Ruska,“ dodal.