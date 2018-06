Seehofer poprel, že by chcel cez migráciu zvrhnúť Merkelovú

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer poprel, že by on alebo ktokoľvek iný v Kresťansko-sociálnej únii (CSU), ktorej predsedá, mal v úmysle ohroziť spolkovú vládu či zvrhnúť kancelárku Angelu Merkelovú. V diskusnej relácii stanice ARD povedal, že chce iba Nemcom dokázať, že vláda už má migráciu pod kontrolou.

„Nepoznám pri sebe v strane nikoho, kto by chcel ohroziť vládu v Berlíne, kto by chcel zrušiť spoločnú frakciu s CDU alebo chcel dokonca zvrhnúť kancelárku,“ povedal Seehofer v relácii Maischberger. Cieľom CSU je podľa neho dokázať obyvateľom Nemecka, že vláda má migračnú otázku „teraz pod kontrolou“.

Nemecká vláda sa kvôli sporu Merkelovej a Seehofera o riešení migrácie nachádza v najhlbšej kríze od svojho vzniku tento rok v marci. Kým minister vnútra chce migrantov, ktorí už boli zaregistrovaní v inej členskej krajine EÚ, vracať priamo z hranice, kancelárka to odmieta a chce nájsť spoločné európske riešenie. Obáva sa totiž, že Seehoferov variant by spôsobil dominový efekt a viedol k faktickému zániku schengenského priestoru voľného pohybu.

Cieľom získať stratené hlasy?

Kritici Seehoferovej CSU vyčítajú, že umelo eskaluje spor, aby získala hlasy voličov, o ktoré prišla v prospech protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AFD). V Bavorsku, kde CSU ako v jedinej spolkovej krajine kandiduje, sa v októbri uskutočnia miestne voľby.

Seehofer s odkazom na summit Európskej únie, ktorý sa bude vo štvrtok a v piatok konať v Bruseli, povedal, že Nemecko a Európu čakajú dva dôležité dni. Ak sa na stretnutí prezidentov a premiérov krajín EÚ podarí nájsť spoločné európske riešenia, čo si vraj aj on sám praje, zmizne otázka národného riešenie migrácie zo stola. Ak by sa riešenie na summite nenašlo, pohrozil minister vnútra už skôr, že od začiatku júla začne niektorých migrantov odmietať na hranici napriek kancelárkinej nevôli.

Do nedele chce mať jasno

Merkelová sa snažila mierniť očakávania, ktoré mnohí upierajú k nadchádzajúcemu summitu EÚ. Podľa zdroja agentúry DPA chce viesť na okraj summitu po oba dni rokovania s predstaviteľmi niektorých krajín EÚ o bilaterálnych dohodách.

O ďalšom postupe chce podľa DPA Seehofer rozhodnúť v nedeľu. Po štvrtkovom a piatkovom summite plánuje najprv prebrať výsledky summitu s kancelárkou Merkelovou. „V nedeľu však chceme mať jasno,“ povedal na uzavretom zasadnutí parlamentného výboru pre otázky vnútra.

Z kancelárkinho CDU v minulých dňoch niekoľkokrát zaznelo varovanie, že by v prípade, že by Seehofer skutočne nariadil odmietať niektorých migrantov už na hranici, musela Merkelová ministra vnútra z funkcie odvolať. To by malo pravdepodobne za následok pád vlády a vypísanie predčasných volieb.

„V politike sú situácie, kedy je človek o niečom presvedčený a potom je to presvedčenie dôležitejšie ako funkcie“, komentoval Seehofer možnosť, že by mohol prísť o ministerský post.