Odporcovia potratov čakajú v USA na nový súd

Najvyšší súd pred 45 rokmi zlegalizoval právo žien na potrat, po odchode sudcu Kennedyho budú podľa aktivistov práva žien ohrozené. Prezident Donald Trump totiž dostane šancu vybrať už druhého sudcu v najvyššej súdnej inštancii a nahradiť Kennedyho niekým konzervatívnejším, kto je podobne ako Trump za zákaz alebo sprísnenie interrupcií.

Aj preto odporcovia potratov rozhodnutie Kennedyho odísť do dôchodku uvítali ako dôležitý moment v ich boji proti potratom. Tí sa zároveň snažia v niektorých amerických štátoch presadiť prísne zákony zakazujúce interrupciu.

Kennedy je druhým najstarším sudcom najvyššieho súdu, do ktorého ho po schválení Senátom vymenoval prezident Ronald Reagan. Ako konzervatívec bol stúpencom voľného držania zbraní, ale aj rušenia limitov na politické kampane. Tento týždeň podporil Trumpov dekrét, ktorým obmedzuje cesty ľudí z niektorých najmä moslimských štátov do USA. Na druhej strane sa však priklonil k názoru liberálneho krídla súdu, keď obhajoval práva gejov a právo žien na potrat.

V najvyššom súde je deväť doživotne menovaných sudcov. Po odchode Kennedyho bude pomer konzervatívnych a liberálnych sudcov štyria ku štyrom. Trump ho však môže svojou nomináciou vychýliť v prospech konzervatívcov. Zloženie súdu môže mať veľký dopad na právo a politiku Spojených štátov v nasledujúcich desaťročiach.

Trump po oznámení Kennedyho odchodu vyhlásil, že začne hneď hľadať vhodnú osobu z existujúceho zoznamu 25 kandidátov. Hoci obrat v práve žien na interrupciu sa v najbližšej budúcnosti nepredpokladá, všetci kandidáti v Trumpovom zozname sú považovaní za právnikov, ktorí by – ak dostanú príležitosť – rozhodnutie najvyššieho súdu z roku 1973 v tejto oblasti zvrátili. O to, aby táto príležitosť nastala, sa snažia aktivisti proti potratom.

„Naša krajina čelí hlbokej kríze – kríze práv, hodnôt a vedenia,“ citoval britský denník Guardian aktivistku za právo žien rozhodovať o svojom tele Ilyse Hogueovú, ktorá upozornila aj na znepokojujúce predchádzajúce rozhodnutie najvyššieho súdu v otázke obmedzovania príchodu ľudí z niektorých krajín.

Trumpov výber sudcu musí schváliť Senát, v ktorom majú republikáni tesnú väčšinu. Šéf republikánskej väčšiny Mitch McConnell už oznámil, že o kandidátovi sa bude hlasovať na jeseň. Demokrati však dúfajú, že ešte nie je všetko stratené. Veria, že ak by sa im v jeseni podarilo vo voľbách do kongresu pripraviť republikánov o ich tesnú väčšinu, bola by šanca zablokovat prípadného neprijateľného kandidáta.

Trump už vlani presadil do najvyššieho súdu sudcu Neila Gorsucha, a to vďaka tomu, že Senát, kde majú republikáni tesnú väčšinu, neumožnil vymenovať liberálneho kandidáta, ktorého vybral Trumpov predchodca Barack Obama.