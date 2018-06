Merkelová chce úpravou migračnej politiky čeliť vládnej kríze

Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej sa Merkelová snaží zabrániť eskalácii vládnej krízy. Kancelárka okrem iného oznámila, že od 14 úniových krajín získala prísľub dohody o urýchlenom vrátení migrantov.

Z osemstranového listu podľa DPA vyplýva, že žiadatelia o azyl zaregistrovaní v iných členských krajinách EÚ by mali byť v Nemecku umiestňovaní do špeciálnych centier, v ktorých by prešli zrýchleným konaním a z ktorých by sa nesmeli vzďaľovať.

V liste sa tiež uvádza, že Merkelová získala od 14 krajín – Česka, Maďarska, Poľska, Belgicka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Holandska, Portugalska a Švédska – politický prísľub dohody o urýchlenom vrátení migrantov z Nemecka do toho štátu EÚ, kde boli zaregistrovaní. Praha a Budapešť však vzápätí takú interpretáciu popreli.

Nemeckí policajti do Bulharska

Merkelová v liste ďalej navrhuje, aby boli do Bulharska poslaní nemeckí policajti k posilneniu vonkajšej hranice EÚ. Hodlá tiež viac bojovať proti zneužívaniu schengenských víz.

Merkelová už v piatok na summite EÚ ohlásila dohodu so Španielskom a Gréckom, podľa ktorej tieto krajiny budú preberať migrantov zachytených na nemecko-rakúskych hraniciach, ak na nich požiadali o azyl.

Bavorský premiér Markus Söder, ktorého Kresťansko-sociálna únia (CSU) je kvôli azylovej politike v spore so sesterskou Kresťansko-demokratickou úniou (CDU) kancelárky Merkelovej, označil informácie za krok správnym smerom.

V nedeľu budú na stretnutiach o ďalšom postupe v oblasti azylovej politiky oddelene v Berlíne a v Mníchove rokovať vedenia CDU a CSU. Spory o prístup k migrácii ohrozujú ich tradičný koaličný zväzok. Minister vnútra a šéf CSU Horst Seehofer presadzuje, aby migranti, ktorí už boli zaregistrovaní v inej členskej krajine EÚ, boli vratení priamo z nemeckých hraníc. Kancelárka taký jednostranný postup odmietla, ak v rámci EÚ nebudú existovať príslušné dohody, bez ktorých sa obáva dominového efektu a ohrozenia schengenského priestoru voľného pohybu.