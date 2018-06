Státisíce Američanov sa postavili za rozdelené rodiny migrantov

Do dnešných protestov proti rozdeľovaniu rodín imigrantov, ktorí nelegálne vstupujú do Spojených štátov, sa v amerických mestách zapojili státisíce ľudí.

Informovala o tom agentúra AP. Celkovo bolo na sobotu naplánovaných viac ako 700 protestných pochodov po celej krajine.

Spojené štáty od mája sprísnili postup voči imigrantom, ktorí nelegálne vstúpia do USA. Kým dolapení dospelí migranti putovali do väzby, deti im boli odobraté a umiestnené do detenčných centier. Sporné praktiky rozdeľovania rodín vyvolali u americkej verejnosti aj politikov pobúrenie, čo amerického prezidenta Donalda Trumpa prinútilo vydať dekrét, ktorým odoberanie detí zastavil.

Kongres sa ale doteraz nezhodol na návrhu zákona, ktorý by problematiku imigrácie podrobne riešil.

„Je to znepokojujúce. Rodiny sú rozdeľované, deti sú v klietkach,“ uviedla podľa agentúry AP účastníčka jednej z demonštrácií. Počas protestov sa objavili transparenty s nápismi ako „Čo príde ďalej? Koncentračné tábory?“ či „Žiadne ďalšie deti v klietkach“. Nechýbali ani výzvy k odchodu prezidenta Trumpa z funkcie.