Thajsko už týždeň bezvýsledne pátra po 12 chlapcoch zaliatych v jaskyni

Na akcii sa podieľajú potápači thajskej armády i zahraniční záchranári, zapojené boli pátracie psy, drony aj roboty, napísala britská spravodajská stanica BBC.

Policajti začali v piatok šachtou vyhĺbenú v jednom zo skalných komínov v úbočí hory zhadzovať do jaskyne balíčky pre prežitie s jedlom, vodou, svetlami, mapami a mobilnými telefónmi. Netušia ale, či ich nezvestní majú šancu nájsť.

Jaskynný komplex je dlhý zhruba desať kilometrov a záchranári stále dúfajú, že chlapci sú nažive. Po týždni v jaskyni, kde zrejme nemajú žiadne jedlo, ale šance na prežitie klesajú.

Do útrob hlbokej jaskyne sa snažia dostať okrem iného potápači thajského námorníctva. Pomáhajú im štyria britskí jaskynní potápači a niekoľko expertov americkej armády. Potápači sa snažia preplávať úzkymi priestormi, nemôžu sa ale vydať príliš ďaleko do zaplavených častí jaskyne, pretože by hrozilo, že im dôjde vzduch.

Pátranie sťažuje neustále prúdiaca voda a takmer úpkna tma vo vnútri jaskyne. Kvôli bahnu a rôznym úlomkom a drviny vo vode je viditeľnosť takmer nulová. Šesťčlenný tím expertov k jaskyni vyslala aj Čína. Podľa čínskej ambasády v Bangkoku ide o osoby, ktoré majú skúsenosti s podobnou záchranou životov v Barme či Nepále.