Seehofer kritizuje najnovšie Merkelovej riešenie migrácie

Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov nedeľňajšej schôdzky vedenia CSU. Seehofer podľa týchto účastníkov nepovažuje dohodnuté opatrenia za rovnako účinné ako hraničné kontroly a vracanie migrantov priamo na hraniciach.

Minister vnútra podľa DPA odmietol kancelárkin návrh, aby žiadatelia o azyl zaregistrovaní v iných členských krajinách EÚ boli v Nemecku umiestňovaní do špeciálnych centier, v ktorých by prešli zrýchleným konaním a z ktorých by sa nesmeli vzďaľovať.

Spory o prístup k migrácii ohrozujú tradičný koaličný zväzok CDU s CSU aj pozíciu kancelárky Merkelovej. O migračnej politike dnes bude rokovať aj najvyššie vedenie kancelárkinho CDU.