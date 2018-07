Na juhu Sýrie znovu začali rokovania medzi rebelmi a Ruskom

O opätovnom začatí rozhovorov sa zaslúžili sprostredkovatelia z Jordánska. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu povstalcov.

Sýrska vláda začala v provincii Dará už začiatkom minulého týždňa ofenzívu s cieľom získať kontrolu nad jednou z posledných dvoch povstalcami držaných oblastí v krajine. Násilie už vyhnalo z domovov vyše 100 000 ľudí. Povstalcami držané mestá a dediny sa stali aj dnes terčom intenzívnych náletov.

V meste Busra aš-Šám v sobotu stroskotali rozhovory medzi zástupcami Ruska a tamojších povstalcov zo Sýrskej slobodnej armády (FSA). Rusi totiž požadovali, aby sa rebeli úplne vzdali. Dnes ale zásluhou Jordánska začali vyslanci povstalcov s Rusmi opäť rokovať, uviedol jeden zo zástupcov rebelov Ibrahim Džabaví.

Jordánsko sa obáva vyhrotenie násilností pozdĺž svojej severnej hranice a snaží sa pomôcť v rokovaniach o dosiahnutí prímeria. Jordánsky minister zahraničia Ajman Safadí nedávno uviedol, že kráľovstvo je v intenzívnom diplomatickom kontakte so všetkými stranami zapojenými do konfliktu v susednej krajine. „Pozeráme sa všetkými smermi a sme v kontakte so všetkými stranami s cieľom dosiahnuť prímerie a ochrániť civilistov,“ napísal Safadí v sobotu na twitteri.

Podľa exilovej Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR) boje a bombardovanie v noci na nedeľu ustali, teraz sa ale strety opäť rozhoreli najmä okolo mesta Tafas na severozápade provincie Dará.