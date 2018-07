Poľky opäť vyšli do ulíc a protestovali proti zákazu potratov

Stovky Poliek opäť protestovali v centre Varšavy proti návrhu zákona, ktorý by zrušil doteraz legálnu možnosť umelého prerušenia tehotenstva v prípade ťažkého a nenapraviteľného poškodenia plodu. Poľskí poslanci medzitým sporný návrh odoslali do osobitnej podkomisie, čo sa chápe ako ďalší odklad. Demonštrantky pred snemovňou požadovali návrh rovno "vyhodiť do koša", a nie "odložiť do mrazničky".