Chlapcov uviaznutých v thajskej jaskyni budú učiť potápať

„Pripravujeme zaslanie potravín na najmenej štyri mesiace a všetkých 13 budeme učiť potápať, medzitým budeme pokračovať v odčerpávaní vody z jaskyne,“ uvádza sa vo vyhlásení kapitána thajského vojenského námorníctva Ananda Surawana.

Pátranie po 12 mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi prebiehalo vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai od 23. júna.

Okrem potápačov thajského vojenského námorníctva sa do pátrania zapojili aj záchranári americkej armády aj tímy z Austrálie. Pomáhali im aj britskí jaskynní potápači, čínski experti a niekoľko ďalších skupín dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta.

Štyri kilometre od východu

Skupinu našli po desiatich dňoch britskí potápači. Záchranné zložky však riešili otázku, ako ich dostať z jaskyne. Nachádzajú sa totiž približne štyri kilometre od východu z jaskyne.

Armáda plánuje skupine zaslať potraviny a lieky na minimálne štyri mesiace a postupe ich učiť potápať. Tento plán však považuje za riskantný americký jaskynný záchranár Ahman Mirza.

Najbezpečnejšie by podľa neho bolo k chlapcom dopravovať zásoby a počkať na opadnutie vody. Pokúsiť sa učiť potápať niekoho, kto na to nie je zvyknutý, je podľa neho „jednou z tých najviac nebezpečných situácií vôbec, a to aj keď je to relatívne jednoduchý ponor“.

Upozornil, že chlapci môžu v jaskyni ostať aj niekoľko mesiacov.

Podľa guvernéra provincie Čiang Rai skupinu medzičasom navštívil lekár a chlapcov spoločne s trénerom podrobil prvej lekárskej prehliadke. Ako zhodnotil, väčšina zo zachránených je v relatívnej dobrom stave, nikto nie je v kritickom.

Chlapci sú v zelenej zóne

Guvernér Narongsak Osatanakor vysvetlil, že pri prehliadke použili hodnotenie, podľa ktorého červená znamená kritický, žltá vážny a zelená stabilizovaný stav.

„Zistili sme, že väčšina z chlapcov má zelené hodnotenie. Možno niektorí majú zranenia alebo ľahké zranenia a ich stav bude ohodnotený v žltej škále. Stav nikoho z nich nie je v červenej škále.“

Thajský premiér Prajut Čan-o-Ča sa v mene svojej krajiny i rodín chlapcov a trénera všetkým zúčastneným na záchrannej operácii poďakoval.

Skupina mladých futbalistov sa s trénerom vydali na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.