Uviaznutí chlapci z thajskej jaskyne sa učia potápať, pripravujú sa na záchranu

„Nacvičujú nasadenie masiek a dýchanie pod vodou,“ spresnil veliteľ pátracej a záchrannej misie Narongsak Osotanakor, guvernér provincie Čiang Rai, kde sa jaskyňa nachádza.

„Povodeň v jaskyni však zostáva príliš vysoká na to, aby sa potápali. Ideálna situácia by bola, keby bola jaskyňa kompletne suchá, to však trvá príliš dlho,“ dodal. Ako zdôraznil, uviaznutí chlapci a ich tréner majú dostatok potravy a keď bude úroveň vody v jaskyni dostatočne nízka, „dostaneme ich von“.

Dve možnosti záchrany

Doposiaľ nie je jasné, kedy a ako deti vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročného futbalového trénera z jaskyne vyslobodia. Na záchranu skupiny existujú dve možnosti. Profesionálni potápači ich môžu vyviesť cez hlavný vchod do jaskyne alebo by záchranári mohli do jaskyne vyvŕtať otvor a vytiahnuť ich von, píše DPA.

Thajskí predstavitelia medzitým v stredu oznámili, že z jaskyne, kde skupina uviazla, urobia turistickú atrakciu. Po tom, čo záchranný tím objavil uviaznutých v pondelok večer, sa o jaskyňu začali zaujímať miestni i zahraniční turisti, citoval denník Bangkok Post predstaviteľov rezortu cestového ruchu.

Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtý najrozsiahlejší v Thajsku a rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov. Nachádza sa zhruba 1000 kilometrov severne od metropoly Bangkok blízko hraníc s Mjanmarskom. V dôsledku ťažkého terénu ide o málo známe a sotva preskúmané miesto.