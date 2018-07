Trump vlani zvažoval možnosť vojenskej invázie do Venezuely

Napísala to agentúra AP s odvolaním sa na tvrdenie dvoch nemenovaných osôb, ktoré obsah besedy poznajú. Vtedajšieho ministra zahraničia Rexa Tillersona a bezpečnostného poradcu Herberta McMastera, ktorí dnes už vo svojich funkciách nie sú, vraj Trumpova úvaha šokovala.

Rozhovor v Oválnej pracovni Bieleho domu podľa zdrojov AP trval asi päť minút. Prezidentskí poradcovia sa vraj Trumpovi snažili vysvetliť, ako by sa vojenská akcia mohla USA vypomstiť. Spojené štáty by podľa nich stratili ťažko získanú podporu, ktorú latinskoamerické krajiny vyjadrujú tlaku Washingtonu na socialistický režim Nicolasa Madura.

Trump chcel zopakovať Grenadu

Prezident podľa AP nijako nenaznačil, že by sa k vojenskej akcii chcel odhodlať okamžite, trval ale na svojom. Pripomenul prítomným údajne úspešnú diplomaciu „delových člnov“, ktorá v 80. rokoch vyústila do invázie USA na Grenadu a do Panamy. Napriek naliehaniu svojich poradcov sa Trump svojho nápadu nevzdal.

Deň po tomto rozhovore, 11. augusta, Trump autoritárskej vláde Venezuely vojenskou akciou verejne pohrozil. „Venezuela je katastrofa, veľmi nebezpečná. Máme veľa možností pre Venezuelu a je medzi nimi aj vojenské riešenie, ak to bude nutné,“ vyhlásil vtedy v New Jersey. Zdroje americkej vlády v reakcii označili prezidentovej výroky za silácke vyhrážky hodné bývalej hviezdy televíznych talk show. Štáty Latinskej Ameriky Trumpove slová odsúdili.

So svojimi myšlienkami na venezuelskú intervenciu sa prezident neskôr zveril aj kolumbijskému prezidentovi Juanovi Manuelovi Santosovi a v septembri 2017 otázku vojenskej operácie proti Venezuele obsiahlo vysvetľoval na súkromnej večeri s latinskoame­rickými vodcami v New Yorku pri schôdzi Valného zhromaždenia OSN, napísala AP. Poradcovia pritom Trumpa vopred naliehavo varovali, aby o možnej invázii nehovoril.

Biely dom žiadosť agentúry o vysvetlenie odmietol s tým, že išlo o súkromné ​​debaty. Hovorca Národnej bezpečnostnej rady (NRC) ale AP povedal, že Washington je pripravený zvážiť všetky možnosti, aby obnovil demokraciu vo Venezuele a stabilitu v regióne.