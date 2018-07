Lavrov: Žiadať od Iránu, aby sa stiahol zo Sýrie, je nerealistické

Irán je jednou z kľúčových mocností v blízkovýchodnom regióne a očakávať, že sa vzdá svojich záujmov v Sýrii, by bolo "absolútne nerealistické". Po rokovaní s jordánskym kolegom Ajmánom Safadím to podľa agentúry AP povedal v stredu v Moskve šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov s tým, že regionálne mocnosti by mali o vzájomných problémoch diskutovať a vyjednať kompromis.