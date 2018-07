Šéfka poľského Najvyššieho súdu prišla do práce napriek zákonu

Predsedníčka poľského Najvyššieho súdu Malgorzata Gersdorfová, ktorá by na základe sporného zákona mala byť od stredy v penzii, prišla ráno do práce. Sudkyňa, ktorej odchod do dôchodku potvrdil v utorok prezident Andrzej Duda, vyhlásila, že chce obhajovať vládu práva. Kvôli zákonu začala v pondelok s Varšavou konanie Európska komisia a Poliaci organizujú protesty v desiatkach miest. Gersdorfovú prišli pred budovu súdu podľa poľských médií podporiť stovky ľudí.