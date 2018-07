Merkelová: Postup v riešení otázky migrácie rozhodne o pretrvaní EÚ

Postup pri riešení problému migrácie rozhodne o tom, či pretrvá Európska únia. Podľa agentúry DPA to povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová počas debaty Spolkového snemu k rozpočtu na rok 2018. Dodala, že je potrebná právne prijateľná, realistická a solidárna odpoveď, ktorá nebude preťažovať ľudí.

Medzitým sa nemecké vládne strany pokúšajú dospieť k zhode na podobe takzvaných tranzitných centier pre žiadateľov o azyl na nemecko-rakúskej hranici. Kancelárka zdôraznila, že utečenci by v centrách strávili nanajvýš 48 hodín.

„Musí existovať väčší poriadok vo všetkých spôsoboch migrácie, aby ľudia verili, že právo a poriadok budú uprednostnené,“ vyhlásila šéfka nemeckej vlády. Pripomenula pritom, že na summite EÚ minulý týždeň v Bruseli sa všetci cez rôzne názory na problém migrácie zhodli na tom, že ho nemôžu riešiť jednotlivé krajiny samé, ale, že „je to úloha, ktorá sa týka všetkých“.

Merkelová tiež uviedla, že množstvo ľudí, ktorí sa na člnoch dostávajú do Európy cez Stredozemné more, pokleslo o 95 percent. Napriek tomu, ako dodala, sa musí posilniť ochrana vonkajších európskych hraníc. Sľúbila pritom, že Nemecko k tomu svojím dielom prispeje.

Aj teraz však zaznela v Spolkovom sneme na adresu kancelárky kritika za jej doterajší prístup k migračnému problému. Šéfka frakcie extrémistickej a zároveň najsilnejšej opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alica Weidelová obvinila Merkelovú, že jej trvanie na liberálnej migračnej politike rozdelilo Nemecko aj Európu.

„Nemecko sa pod vašou vládou stalo motorom a stabilizátorom chaosu,“ povedala opozičná politička. „Ukončite tú tragédiu a prosím, odstúpte!“ vyzvala Merkelovú.

O azylovej politike sa v uplynulých týždňoch sporili strany vládnej konzervatívnej únie CDU/CSU. Tie sa tento týždeň dohodli na kompromise – zriadení takzvaných tranzitných centier na nemecko-rakúskej hranici, ale k zhode teraz musí dôjsť tiež medzi CDU/CSU a treťou vládnou stranou, sociálnou demokraciou (SPD).

Podľa agentúry DPA sa však medzi stranami, ktorých špičky majú o záležitosti ďalej rokovať vo štvrtok, rysuje zblíženie. Merkelová povedala, že žiadatelia o azyl strávia v tranzitných centrách pod policajným dohľadom nanajvýš dva dni. „Musí nám stačiť 48 hodín, to hovorí ústava,“ zdôraznila kancelárka v rozhovore s televíziou ARD. Po uplynutí tejto doby musia byť žiadatelia o azyl presunutí do normálnych zariadení pre utečencov.

Podľa DPA sa Merkelová a šéf CSU a minister vnútra Horst Seehofer snažia obmedzením pobytu v tranzitných centrách na dva dni vyjsť v ústrety SPD, ktorá doteraz zdôrazňovala, že nebude akceptovať žiadne „uzavreté tábory“. SPD už vyjadrila opatrný optimizmus, že dôjde k zhode. Seehofer chce ešte predtým o záležitosti rokovať vo Viedni s rakúskou vládou. V rozhovore so spravodajskou televíziou n-tv Seehofer odmietol kritiku, že plánované centrá sú vlastne internačné tábory.

CDU sa s bavorskú CSU v pondelok dohodli na tom, že tranzitné centrá vzniknú na troch hraničných priechodoch na nemecko-rakúskej hranici. Odtiaľ majú byť vracaní žiadatelia o azyl, ktorí už sú registrovaní v iných krajinách EÚ. Na tom je však treba sa dohodnúť aj s Rakúskom. Seehofer by podľa nemeckej tlače mohol ako tranzitné centrá využívať existujúce zariadenia spolkovej polície, takže by nemuseli byť budované nové veľké objekty. Šéf CSU to údajne navrhol už na utorňajšom koaličnom výbore.