Macron kritizoval plán EÚ na zriadenie centier pre migrantov v Afrike

Mnoho afrických krajín sa podľa francúzskeho prezidenta obáva, že tieto centrá budú migrantov skôr priťahovať. Žiadna z afrických krajín zatiaľ zriadenie podobného strediska neodsúhlasila. V plánovaných centrách by sa podľa EÚ malo rýchlo rozhodnúť, či konkrétne osoby majú nárok na azyl, alebo by sa ako ekonomickí migranti mali vrátiť do svojich krajín.

Macron tiež uviedol, že Európa bojuje s migráciou z Afriky už dlhé desaťročia. Príčinou je podľa jeho slov „neplánovaný populačný rast“ na tomto kontinente. Za tieto slová, ktoré predniesol aj v minulosti, už niekoľkokrát čelil kritike. Niektorí ho v tejto súvislosti obvinili z toho, že opakovane používa „koloniálnu rétoriku“.

Francúzsky prezident tiež povedal, že Európska únia nemôže robiť rozhodnutia za africké krajiny. Nápad zriadiť v severnej Afrike centrá pre migrantov „môže fungovať, len keď sa niektoré africké vlády rozhodnú to uskutočniť,“ vyhlásil Emmanuel Macron. Jeho hlavnou prioritou je odradiť ľudí, aby sa púšťali do rizika a riskovali nebezpečnú cestu cez more do Európy. Len tento rok sa podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Stredozemnom mori utopilo vyše tisíc migrantov.