Rúhání: Irán sa bude držať jadrovej dohody pri ekonomickom prospechu

Irán sa bude držať dohody o svojom jadrovom programe len vtedy, ak to pre krajinu bude ekonomicky prospešné. Podľa agentúry DPA to pri návšteve Viedne vyhlásil iránsky prezident Hasan Rúhání. Pohrozil tiež, že Teherán by mohol obmedziť svoju spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).