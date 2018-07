Thajským futbalistom môže záchranu skomplikovať silný dážď

Futbalový tím 12 chlapcov a ich tréner, ktorí pred takmer dvoma týždňami uviazli v jaskynnom komplexe na severe Thajska, by sa mohli dostať von len so záchrannými vestami. Záchranári však bojujú s časom - vodu z cesty von musia odčerpať do víkendu, na ktorý meteorológovia predpovedajú prudký monzúnový dážď. Napísal to denník The Guardian.

Na odčerpanie vody povolali vojakov, ktorí zapojili stovky priemyselných čerpadiel. Chlapci sa už 12 dní nachádzajú asi štyri kilometre od vchodu do jaskyne. Za posledné dni sa podarilo odčerpať 40 percent vody, a sprístupniť tak úsek s dĺžkou 1,5 kilometra z neľahkej cesty, ktorou sa mladí futbalisti môžu dostať von. Deň čo deň z jaskyne odčerpávajú desiatky miliónov litrov vody, hladina klesá o centimeter za hodinu.

„(Najjednoduchšou možnosťou by bolo) pokračovať v čerpaní vody z jaskyne. Je potrebné odčerpať ďalších 90 až 120 centimetrov, a potom budú môcť preplávať von len v záchranných vestách,“ povedal už v utorok jaskynný potápač Ben Reymenants, ktorý u záchranných akciách asistuje. Vo štvrtok sa vojaci sústredia na tretie z kritických miest na ceste, kde voda stále siaha až po strop. Cieľom je dostať hladinu na úroveň pása, aby sa dalo prejsť len so záchrannou vestou.

Väčšina z chlapcov nevie plávať a učí sa, ako správe používať potápačské náčinie. Odborníci sa zhodujú, že ak by sa museli cestou von potápať, hoci s asistenciou, bolo by to veľmi riskantné. Profesionálnym potápačom trvala cesta k uviaznutému tímu šesť hodín, k východu sa od futbalistov dostanú za päť hodín.

Ohrozuje ich možný dážď

Po odčerpaní vody z tretej jaskynnej sály však stále bude zostávať asi 2,5 kilometra k uväzneným futbalistom. Tí sú vo veku 11 až 16 rokov. Nie je pritom jasné, ako dlho zaberie odčerpanie tohto úseku. Podľa predpovede počasia prídu v sobotu monzúnové dažde, ktoré jaskynný komplex znova naplnia. Môžu tak chlapcov odrezať na celé mesiace, skomplikovať ich zásobovanie, a dokonca aj ohroziť vzduchovou kapsu, v ktorej sa nachádzajú.

Zvažuje sa tiež, ako dlho budú záchranári v jaskyni – kvôli dažďu ich bude potrebné z miesta evakuovať. Dvaja lekári z tímu potápačov thajského námorníctva sa dobrovoľne prihlásili, že zostanú s chlapcami vnútri po celý čas záchranných operácií, teda možno až do polovice októbra, keď končieva obdobie dažďov a voda prirodzene opadne.

K variantu nechať chlapcov v jaskyni, kým voda neopadne, sa prikláňajú zahraniční experti. Ďalšou možnosťou je nájsť alternatívny vchod do jaskyne, poprípade vyvŕtať šachtu, ktorou by sa tím dostal von. V tejto súvislosti sa poukazuje na to, že uviaznutí športovci majú stály prísun vzduchu – ten sa musí na miesto dostávať nejakou šachtou.