Českej vláde nestihli ani vysloviť dôveru, už ju opúšťa Malá

Zatiaľ bude hľadať iného kandidáta na ministra. Babiš predpokladá, že demisiu Malej oficiálne dostane v utorok.

„Vďaka tejto kampani, ktorá je proti mne vedená, ja už proste nechcem, aby bolo hnutie ďalej poškodzované, ani nová vznikajúca vláda,“ povedala Malá novinárom. Dodala, že napriek tomu trvá na tom, že pri písaní svojich diplomových prác sa žiadneho pochybenia nedopustila.

Premiér Babiš k tomu uviedol, že výbor vyjadril Malej podporu a vedenie hnutia je presvedčené o tom, že nepodvádzala. Zachovala sa podľa neho statočne. „Je jasné, že ak by nerezignovala, tak samozrejme od rána do večera by to poškodzovalo nielen hnutie, ale aj vládu, ktorá má dostať dôveru v stredu,“ uviedol. Dodal, že nepredpokladá, že by sa kvôli demisii ministerky mal posunúť termín hlasovania o dôvere.

Prezidentovi Babiš navrhne, aby riadením ministerstva poveril jeho dovtedy, kým za Malú nájde náhradu. O tom, kto by to mohlo byť, premiér odmietol špekulovať.