Mayovej sa rozpadá vláda

Ich rezignácia prišla po tom, čo konzervatívna premiérka Theresa Mayová minulý týždeň v piatok oznámila svoju predstavu o budúcich obchodných vzťahoch s úniou. Hoci je to dohoda celej vlády, Johnson a Davis sa rozhodli rezignovať. Skončil aj štátny tajomník a člen kabinetu Steve Baker.

Davis pre televíziu BBC vyhlásil, že sa nemôže postaviť za Mayovej návrh. "Odovzdávame EÚ príliš veľa a príliš rýchlo, a to je nebezpečná stratégia,“ vyhlásil Davis. Exminister podporil svojho nástupcu na poste Dominica Raaba. Davis verí, že jeho odstúpenie povedie k tomu, že Londýn dokáže lepšie odolávať tlaku únie pri rokovaniach. On však na ministerskej pozícii nemohol zostať, lebo brexit vraj už ovplyvnilo príliš veľa kompromisov.

Uvidíme, či sa Johnson pokúsi vyzvať Mayovú. Ale ak áno, nemyslím si, že vyhrá. Len 129 konzervatívnych poslancov hlasovalo za brexit a mnohí majú o ňom pochybnosti. Alex de Ruyter, riaditeľ Centra pre štúdium brexitu na Birminghamskej mestskej univerzite

Kto preberie moc?

Mayová poďakovala Davisovi za prácu, ale uviedla, že nesúhlasí s jeho hodnotením plánu. Teraz sa uvidí, čo bude pre premiérku väčší problém. Rokovania o brexite, pri ktorých sa kráti čas, keďže Británia má z únie odísť koncom marca 2019. Alebo pokračujúci boj o moc v rámci Konzervatívnej strany.

"Súčasné dianie by viedlo ku koncu Mayovej líderstva, keby sa našiel niekto, kto by mal skutočný záujem postarať sa o tento neporiadok,“ reagoval pre Pravdu Robin Pettitt, politológ z Kingstonskej univerzity.

Po odchodoch Johnsona a Davisa je v ohrození aj spomenutý Mayovej plán, ktorý dohodla s vládou vo vidieckom sídle Chequers. Návrh hovorí o udržaní istej harmonizácie obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a úniou, ale Británia by bola mimo jednotného trhu EÚ a colnej únie. Prívrženci tvrdého brexitu však už vyhlasujú, že sa im to máli.

"Chápem to tak, že Johnson si teraz myslí, že odísť z EÚ bez dohody je lepšie, ako nasledovať plán z Chequers. Uvidíme, koľko konzervatívnych poslancov s ním bude súhlasiť,“ napísal na sociálnej sieti Twitter politický editor magazínu Spectator James Forsyth.

"Rezignácie povedú k ďalšej nespokojnosti v radoch konzervatívcov. Pre Mayovú bude stále ťažšie presadiť si svoju vôľu,“ reagoval pre Pravdu politológ Mark Shephard zo Strathclydeovskej univerzity v Glasgowe. "Čo sa týka rokovaní s EÚ, zdá sa, že sa krok za krokom blížime ku kompromisu. Uvidíme, kde skončíme. Bude to kvázibrexit? Bol by to klasický britský postup. Boli sme kvázičlenom EÚ, takže je možné, že teraz z nej vystúpime iba naoko,“ myslí si Shephard.

Politická neistota

Podľa experta na britskú politiku Martina Farra ministerské rezignácie v prvom rade vytvárajú ďalšiu neistotu.

"Môže to mať značný dosah na rokovanie s EÚ, ale situácia je nejasná. Európa s istou nádejou prijala dohodu z Chequers, pretože minimálne naznačila smer, ktorým sa chce britská vláda uberať,“ pripomenul pre Pravdu odborník z Newcastleskej univerzity. "Po odstúpeniach však bude musieť premiérka plán prehodnotiť. Alebo riskovať, že jej neprejde v parlamente,“ uviedol Farr.

Exminister Davis vyhlásil, že nechce prispieť k pádu predsedníčky vlády. "Mám rád Theresu Mayovú. Je dobrá premiérka,“ povedal konzervatívny politik pre BBC Radio 4.

Farr však upozorňuje, že viacerí toryovci, ako v Británii hovoria konzervatívcom, už spriadajú plány na odchod šéfky vlády. "Je to vážne nebezpečenstvo pre Mayovú. Je stále jasnejšie, že jej plán z minulého týždňa nemalá časť Konzervatívnej strany nebude akceptovať. Sú toryovci, ktorí verejne volajú po výmene predsedníčky vlády. Aj keby to nebolo úspešné, autorita premiérky sa ešte viac oslabí,“ myslí si Farr.

Aj podľa odborníka na britskú politiku Matthewa Francisa z Birmighamskej univerzity je ohrozená pozícia Mayovej. "Objavili sa správy, že skupina poslancov, ktorí sú za brexit, by mohla byť schopná vyzbierať hlasy na procedúru o vyslovení nedôvery Mayovej v strane. Samozrejme, aj keby sa im to podarilo, ešte to neznamená, že by takéto hlasovanie vyhrali,“ uviedol pre Pravdu Francis.

"Uvidíme, či sa Johnson pokúsi vyzvať Mayovú. Ale ak áno, nemyslím si, že vyhrá. Len 129 konzervatívnych poslancov hlasovalo za brexit a mnohí majú o ňom pochybnosti,“ vyhlásil pre Pravdu Alex de Ruyter, riaditeľ Centra pre štúdium brexitu na Birminghamskej mestskej univerzite.

Konzervatívci musia zvážiť, či sa im oplatí ísť do výmeny lídra. Toryovci majú väčšinu v parlamente len vďaka podpore unionistov zo Severného Írska. Ďalšie prehĺbenie politickej neistoty v Británii by mohlo viesť až k predčasným voľbám. Podľa prieskumov sa v tejto chvíli popularita konzervatívcov aj opozičných labouristov pod vedením Jeremyho Corbyna pohybuje na úrovni 40 percent.

"Vláda Theresy Mayovej sa rozpadá. Je to úplný a dokonalý chaos,“ uviedol na adresu konzervatívneho kabinetu podpredseda labouristov Tom Watson.