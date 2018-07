Spisovateľka Elena Ferrante: Salvini predstavuje to najhoršie z talianskych politických tradícií

Nikdy som nebola politicky aktívna. Nezúčastňovala som sa sprievodov, nechodila som na demonštrácie, ani som sa nepodieľala na ich organizácii. Svoju verejnú činnosť som obmedzila len na to, čo sa mi javilo ako naliehavé a nevyhnutné pre všeobecné dobro. V určitých chvíľach som sa skutočne obávala o osud talianskej demokracie. Častejšie som však bola presvedčená, že naše obavy boli zámerne umocňované, napísala v svojom pravidelnom stĺpčeku pre denník The Guardian talianska spisovateľka Elena Ferrante.

Nikdy som nezdieľala obavy z politického vzostupu protestného Hnutia piatich hviezd (M5S) a s ním spojený termín „populizmus“, ktorým sa dnes nálepkujú staré aj nové politické sily, sa mi javil zbytočný. Hnutie výrazne ťažilo z masovej nespokojnosti, na ľavej aj pravej strane politického spektra v Taliansku i v Európe, ktorú vyvolal neprimeraný a veľakrát katastrofálny spôsob, akým sa vlády vysporadúvali s hospodárskou krízou a historickými zvratmi, ktoré zažívame.

Nikdy som M5S nevolila: jeho chaotická, niekedy naivná a niekedy banálna rétorika je mi cudzia. Napriek tomu si stále myslím, že vykresľovanie tohto pôvodne antisystémového hnutia ako nebezpečenstva pre taliansku demokraciu, a všeobecne pre Európu, je závažná chyba.

Vojna proti M5S nám zabránila uvedomiť si, že skutočné nebezpečie sa skrýva niekde inde. Poukazujem na protiimigrantskú Ligu Mattea Salviniho, politickú silu, ktorá je omnoho lepšie zorganizovaná a len zdanlivo skrotená rokmi vládnutia so Silviom Berlusconim. Salvini vo mne nevzbudzuje žiadne dobré pocity. Nepáči sa mi, čo predstavuje, rovnako ako nemám rada to, čo na našej planéte zastupujú tí, ktorým Salvini prikladá veľkú váhu: (ruského prezidenta) Vladimira Putina, (amerického prezidenta) Donalda Trumpa, (šéfku francúzskej krajnej pravice) Marine Le Penovú, (maďarského premiéra) Viktora Orbána a ďalších.

Salvini, šéf krajne pravicovej Ligy, ktorá sa dominantným spôsobom podieľa na novej talianskej vláde, predstavuje to najhoršie z talianskych politických tradícií. Najskôr ho všetci podceňovali. Televízni producenti ho pozývali na obrazovky s vidinou oživenia diskusie a vyššej sledovanosti. Salvini tak nadobudol presvedčivosť. Vystupuje ako srdečný muž z ľudu, ktorý dopodrobna pozná problémy obyčajných smrteľníkov a vo vhodnej chvíli sa začne odvolávať na xenofóbiu a rasizmus.

Niekedy si úzkostlivo predstavujem, že všeobecný súhlas s negatívnymi pocitmi, ktoré Salvini zosobňuje (a podnecuje), by mohol prekonať jeho zámer a zvrhnúť sa do masovej brutality, ku ktorej časy krízy nemajú nikdy ďaleko a do ktorej by sa zliali rôzne pohnútky: prospechárstvo, ekonomická neistota aj strach z budúcnosti demoralizujúce široké vrstvy spoločnosti.

Hnutie piatich hviezd chcelo vládnuť, aby krajine vrátilo hospodársku efektivitu. Dnes to vyzerá, že jeho poslanci, na čele s premiérom Giuseppem Contem, v laviciach parlamentu len čakajú, až na nich padne všetka vina, ktorú na seba za normálnych okolností berú politici pri moci. Ako prvý ich v pravý čas obviní ich koaličný partner Salvini.