Tusk kritizoval Trumpa za jeho prístup k európskym spojencom

Európa v súčasnosti vynakladá na obranu viac peňazí než Ruská federácia a rovnako ako Čína, odkázal predseda Európskej rady Donald Tusk pred stredajším summitom NATO americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Trump si podľa neho môže byť istý, že tieto peniaze sú príspevkom k spoločnej obrane USA aj Európy, čo sa o čínskych či ruských obranných výdavkoch "s istotou povedať nedá". Trump takmer súčasne pred odletom do Bruselu na twitteri zopakoval, že aliančné štáty musia platiť na obranu viac a že terajší stav je z pohľadu USA nespravodlivý.

Trump dáva pred summitom opakovane najavo, že európski spojenci by na spoločnú obranu mali prispievať viac, USA podľa šéfa Bieleho domu nemôžu byť „pokladnicou“, z ktorej sa platí spoločná obrana. Ostro formulovaný list, v ktorom nízke obranné výdavky spojencom vyčíta, Trump podľa amerických médií poslal napríklad do Nemecka, Belgicka, Nórska, Kanady, Talianska, Portugalska alebo do Španielska.

Trump na twitteri požiadavku na zvýšenie vojenských rozpočtov krajín NATO zopakoval. „Štáty NATO musia platiť viac,“ napísal prezident. Uviedol tiež, že USA vynakladajú na obranu ostatných viac než akákoľvek iná krajina, čo sa musí zmeniť, a že Washington navyše dopláca ešte 151 miliárd dolárov v rámci obchodného deficitu s Európskou úniou.

„Drahá Amerika, váž si svojich spojencov. Koniec koncov nemáš ich tak veľa,“ poznamenal Tusk ešte predtým, než sa objavila informácia o najnovšom Trumpovom tweete. Európske krajiny podľa predsedu Európskej rady obranné výdavky zvyšujú, pretože rešpekt môže mať len dobre pripravený spojenec. Peniaze sú podľa neho dôležité, ale skutočná solidarita je ešte významnejšia.

Tusk jednoznačne odmietol Trumpovo tvrdenie, že len USA samotné chráni Európu, keď pripomenul, že Európa ako prvá jasne reagovala po 11. septembri 2001, kedy sa odohrala bezprecedentná séria teroristických útokov v Spojených štátoch. „Európski vojaci bojujú v Afganistane po boku amerických. 870 hrdinských mužov a žien z Európy obetovalo svoje životy, vrátane 40 z mojej krajiny, z Poľska,“ podotkol bývalý poľský premiér.

Tusk vyzval Trumpa, aby mal toto na pamäti nielen v stredu a vo štvrtok na summite NATO v Bruseli, ale predovšetkým o pár dní neskôr, pri stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách.

„Je vždy dobré vedieť, kto je váš strategický priateľ a kto je váš strategický problém,“ uzavrel Tusk.