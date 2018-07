Salvini potvrdil, že Taliansko nebude prijímať vrátených migrantov

Premiér Giuseppe Conte v rozhovore s denníkom La Stampa zopakoval požiadavku, aby migranti zachránení v Stredozemnom mori boli prerozdelení medzi rôzne krajiny EÚ. Taliansko medzitým podľa agentúry Reuters odmietlo ďalšiu loď s utečencami.

„Ak by nám Rakúšania a Nemci pomohli uzavrieť vonkajšie hranice EÚ, namiesto aby nám posielali späť migrantov, urobili by sme krok vpred,“ povedal Salvini rímskemu denníku Il Messaggero.

„Rakúsko a Nemecko obhajujú svoje záujmy. Stretneme sa v Innsbrucku, aby sme našli zhodu,“ povedal minister, ktorý je zároveň šéfom protiimigračnej strany Liga, s výhľadom na štvrtkové stretnutie únových ministrov vnútra v tirolskej metropole. Salvini však ešte raz zdôraznil, že jeho krajina v žiadnom prípade nebude späť prijímať migrantov, ktorí sa vydali ďalej na sever. „To je to posledné, čo by mohlo nastať,“ povedal politik.

Salvini: Na rade sú iní

„Máme ešte overiť 130 000 žiadostí o politický azyl a 300 000 žiadostí o talianske občianstvo. V talianskych prístavoch bolo ubytovaných 164 000 údajných utečencov. Urobili sme viac než ktorákoľvek iná krajina. Teraz je s tým koniec, na rade sú ostatní,“ vyhlásil Salvini.

Taliansko sa podľa neho chce postarať o to, aby do Talianska neprichádzali ďalší migranti, kým sa nedosiahne dohoda medzi členskými štátmi EÚ o prerozdeľovaní migrantov. „Pretože na summite v Bruseli bolo dohodnuté, že prijímanie migrantov sa má odohrávať na dobrovoľnom základe, uplatní aj Taliansko svoju vôľu,“ dodal Salvini.

Na prerozdeľovanie migrantov a tiež na zmenu pravidiel úniových operácií v Stredozemnom mori nalieha taliansky premiér Conte. Súčasné pravidlá podľa neho odporujú princípu solidárnej Európy. „Niektoré aspekty úniovej misie Sophia musia byť prehodnotené. Predovšetkým by malo nastať prerozdeľovanie zachránených migrantov medzi rôzne krajiny EÚ,“ povedal denníku La Stampa Conte, ktorý je v čele talianskej vlády od začiatku júna.

Vracanie migrantov na základe dohôd, ktoré nie sú

Conte zároveň vyzval lode mimovládnych organizácií v Stredozemnom mori, aby nenarušovali zásahy líbyjskej pobrežnej stráže.

Salvini už skôr nariadil nepúšťať do talianskych prístavov plavidla humanitárnych organizácií a v pondelok pohrozil uzavretím prístavov aj pre lode misií EÚ Themis a Sophia. Podľa agentúry Reuters Taliansko naposledy v pondelok odmietlo komerčnú loď so 66 migrantmi na palube. Podľa talianskeho ministra Danila Toninelliho boli premiestnení na plavidlo talianskej pobrežnej stráže. Podľa zdroja, na ktorý sa odvoláva Reuters, majú byť prevezení do Talianska, ale talianske ministerstvo vnútra to nepotvrdilo.

Nemecká vládna koalícia sa minulý týždeň zhodla na zámere zrýchleného azylového konania na nemecko-rakúskej hranici a vracania migrantov do krajín prvotnej registrácie. To však predpokladá uzavretie príslušných dohôd s týmito krajinami.