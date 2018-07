Neteri Skripaľa platia za vystupovanie v ruskej televízii, píše BBC

Neteri bývalého agenta Sergeja Skripaľa, ktorého pred štyrmi mesiacmi v anglickom Salisbury vystavili nervovo paralytickej látke typu novičok, už niekoľko mesiacov platia za vystupovanie v relácii ruskej štátnej televízie Pervyj kanal. Za spoluprácu so stanicou mohla získať stovky tisíc rubľov, zverejnila ruská redakcia BBC.

Viktoria Skripaľová bola jedinou príbuznou Skripala, ktorá po marcovom útoku na neho a jeho dcéru Juliu vystupovala pravidelne v ruskom televíznom vysielaní. Kontakt s nimi po ich otrave pritom takmer neudržiava. Britské úrady Viktorii v apríli odmietli britské vízum vydať s tým, že žiadosť nespĺňala náležité požiadavky. Podľa niektorých zdrojov BBC sa ale Londýn obával, že sa Viktoria stala pešiakom Kremľa.

Z dokumentov, ktoré sama Viktoria ukázala ruskej redakcii BBC, vyplýva, že je na výplatnej listine spoločnosti OOO Direkt. Tá jej mesačne vypláca 115 tisíc rubľov. Hoci podmienky zmluvy Skripaľová komentovať odmietla, priznala, že v spoločnosti nemá žiadne povinnosti a peniaze získala iba za vystupovanie v televíznom vysielaní.

Chce ďalšie víza

„Nemôžem o tom hovoriť … Nepovedala by som, že sú to (mzda) vysoké sumy. Existujú podmienky, s ktorými som súhlasila. Pracujem pre televíziu Pervyj kanal,“ povedala Viktoria. Zarobené peniaze chce použiť ako finančné zdroje pre ďalšiu žiadosť o britské vízum, ktoré sú cudzinci povinní doložiť, dodáva.

Pracovať pre televíziu Skripaľová údajne neplánovala, stanica Pervyj kanal ju sama oslovila. Zo zmluvy, ktorú so spoločnosťou na rok uzavrela, okrem iného vyplýva, že Viktoria bude spolupracovať výlučne s touto televíziou. Podľa zdroja BBC blízkeho Viktorii jej televízia spočiatku jednorazovo vyplatila jeden milión rubľov.

Spoločnosť OOO Direkt je producentská firma, ktorá pre spomínanú televíznu stanicu natáča populárne talk show Nechajte ich hovoriť. Zmluvu so Skripaľovou vedenie firmy zatiaľ nekomentovalo.

Pešiaci v hre

Skripaľová sa v relácii objavila celkovo sedemkrát. Hovorila v nej okrem iného o snahe ísť do Británie aj údajnom aprílovom telefonáte s Juliou Skripaľovou. V jednom z posledných vystúpení ďalej hovorila o ďalšom rozhovore so sesternicou. Tá ju údajne obvinila z toho, že sa kvôli angažovanosti Viktórie v televízii nemôže vrátiť späť do Ruska.

Ruská televízia odvysielala aj údajný telefonát medzi Viktoriou a Juliou.

Na otázku, či sa nestala nástrojom ruskej propagandy, vraj Viktoria odpoveď nepozná. „Je to možné. Nemôžem to vyvrátiť … Všetci sme sa stali pešiakmi v tejto hre,“ cituje BBC Skripaľovú.