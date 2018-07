Expredseda českých sociálnych demokratov nepodporí Babišovu vládu

Zástupcovia ostatných šiestich strán a hnutí zastúpených v Snemovni budú hlasovať proti vláde. Dnešné rokovanie poslancov o dôvere sa uskutoční v 263. deň od parlamentných volieb vlani v októbri, z ktorých terajšie zloženie dolnej komory vzišlo. Babišovu vládu sa rozhodol nepodporiť aj bývalý úradujúci predseda ČSSD Milan Chovanec. Uviedol to vo vyhlásení, ktoré zaslal ČTK. Niekdajšiemu ministrovi vnútra prekáža, že menšinový kabinet sa musí pri hlasovaní o dôvere spoliehať na podporu KSČM. Kritizuje tiež podmienky, ktoré sa podarilo v koaličných rozhovoroch vyjednať súčasnému vedeniu ČSSD s ÁNO.

Menšinový kabinet ANO a sociálnych demokratov by mohol v 200-člennej Snemovni získať podporu až 108 poslancov, keď až 15 hlasov pridajú komunisti. Ak by vláda dôveru nezískala, musela by opäť podať demisiu. Tretí pokus o zostavenie vlády by potom patril predsedovi Snemovne Radku Vondráčkovi (ANO), ktorý by navrhoval Zemanovi na vymenovanie kandidáta na premiéra.

Pred samotným hlasovaním poslanci debatujú. Opozícia poukazuje napríklad na Babišovho trestné stíhanie v kauze Bocianie hniezdo a na to, že po prvý raz od novembra 1989 sa dostanú k vládnej moci i komunisti. Dôvody odporu opozície sú tiež v programových oblastiach.

Hnutie ANO obsadilo v kabinete desať kresiel, päť prepustilo nominantom ČSSD. Reálne má sociálna demokracia len štyroch členov vlády, keď Zeman odmietol vymenovať Miroslava Pocheho za ministra zahraničia. Diplomaciu teraz riadi vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD). Babiš zase musel na poslednú chvíľu hľadať nového ministra spravodlivosti potom, čo kvôli podozreniam z plagiátorstva v diplomových prácach rezignovala Taťána Malá.

Pri hlasovaní o dôvere vláde stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Test o dôvere však nebude znamenať to, že vláda v parlamente všetky svoje zámery presadí. Istých má najviac 93 hlasov svojich poslancov. Navyše v prípade predlôh vrátených Senátom alebo vetovaných prezidentom je nutné na ich potvrdenie 101 hlasov.