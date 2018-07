Kapitán lode, ktorá zbierala migrantov, môže ísť z Malty domov

Claus-Peter Reisch, nemecký kapitán lode humanitárnej mimovládnej organizácie Mission Lifeline, ktorého na Malte obvinili v súvislosti s údajným porušením pravidiel registrácie plavidla a nezákonným vstupom do maltských výsostných vôd, môže túto ostrovnú krajinu opustiť od 16. júla.

O zrušení zákazu vycestovania pre Reischa rozhodol súd v maltskom hlavnom meste Valette.

Informáciu zverejnil v stredu Axel Steier, spoluzakladateľ organizácie Mission Lifeline z Drážďan. Podľa jeho slov súd zároveň rozhodol, že Reisch nesmie chýbať na pokračovaní procesu, ktoré vytýčili na 30. júla.

Posádka lode Lifeline, ktorú medzičasom maltské úrady skonfiškovali, zachránila v júni 234 migrantov pri pobreží Líbye. Taliansko však plavidlo následne odmietlo vpustiť do svojich prístavov a posádka neúspešne žiadala o prijatie aj na Malte. Povolenie na vstup do prístavu jej dal napokon 27. júna maltský premiér Joseph Muscat, a to po dosiahnutí dohody medzi ôsmimi štátmi Európskej únie o rozdelení tých pasažierov z lode, ktorí získajú štatút utečenca. Neskôr sa k týmto krajinám pripojilo aj Nórsko.

Kým samotní záchranári čelia obvineniam z porušenia medzinárodného práva a nerešpektovania úradných nariadení, samotná humanitárna organizácia Mission Lifeline popiera akékoľvek pochybenie. Steier však v jej mene prisľúbil ďalšiu spoluprácu s justičnými orgánmi.