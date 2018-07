Migrantov, ktorí ohrozovali posádku lode, chce Salvini zavrieť

Časť utečencov sa vzbúrila proti posádke v obave, že ich vrátia do Líbye, a údajne ohrozili životy posádky. Podľa Salviniho musia všetci účastníci incidentu skončiť v putách a byť dopravení do väzenia, nie do hotela ako iní migranti. Informovala o tom agentúra AFP.

Salvini tak reagoval na zásah talianskej lode Vos Thalassa, ktorá v pondelok na svoju palubu vzala 66 migrantov a podľa talianskeho ministerstva vnútra nepočkala na zákrok líbyjskej pobrežnej stráže. Utečenci neskôr ohrozovali životy členov posádky – námorníci sa pred migrantmi uzamkli a večer zavolali pomoc. Zodpovednosť za vzburu údajne nesú podľa niektorých médií dvaja muži zo Sudánu a Ghany.

Celá skupina sa potom v utorok premiestnila na plavidlo talianskej pobrežnej stráže Diciotti. Tá teraz mieri na Sicíliu a zakotviť by mala v jej prístave Trapani vo štvrtok ráno.

Salvini v stredu vyhlásil, že nedovolí vylodenie migrantov, kým nebude mať istotu, že „delikventi“ skončia vo väzení a budú čo najskôr vyhostení späť do ich vlasti.

K talianskym brehom priplávalo od roku 2014 viac ako 650 000 migrantov. Väčšinou sa tam dostali po tom, keď boli zachránení z mora pri líbyjskom pobreží. V talianskych utečeneckých zariadeniach sa teraz nachádza asi 170 000 utečencov, počet prichádzajúcich však tento rok poklesol, uviedla agentúra Reuters. OSN odhaduje, že tento rok sa už pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy utopilo takmer tisíc ľudí.

Salvini v týchto dňoch vyhlásil, že ústretová prijímacia politika jeho krajiny sa končí a že Taliansko už nebude prijímať ďalších migrantov.