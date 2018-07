Taliani a Nemci uzatvoria dohodu o vracaní migrantov

Po schôdzke s talianskym rezortným kolegom Matteom Salvinim v Innsbrucku v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko o tom večer informoval nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer.

Podľa jeho slov sa na stretnutí hovorilo aj o novej úprave záchrany migrantov v Stredozemnom mori, po ktorej volá Taliansko.

Matteo Salvini však po stredajších rokovaniach v Rakúsku zdôraznil, že Taliansko neprijme späť ani jediného utečenca, kým EÚ nebude chrániť svoje vonkajšie hranice. Ak sa ich ochrana stane realitou, je jeho krajina pripravená diskutovať o všetkých ďalších otázkach, dodal.

Informácie priniesli tlačové agentúry DPA a APA.

Seehofer podľa nich vyzdvihol dobrú atmosféru rokovaní so Salvinim a snahu oboch strán o riešenie. Obaja ministri sa dohodli, že sa opäť stretnú, keď pracovníci ich rezortov dospejú pri príprave dohody k výsledku, ktorý by chceli dosiahnuť ešte v priebehu júla. S určitosťou však nebude mať zásadný význam ani to, ak si príprava dohody vyžiada i niekoľko augustových dní. Nemecký minister sa vyjadril optimistický v súvislosti s uzavretím predmetnej dohody, aj keď upozornil, že skutočnému riešeniu predchádzajú obvykle ešte náročné rokovania.

Práve ochrana vonkajších hraníc Európskej únie bude zrejme vo štvrtok jednou z ústredných tém na neformálnom stretnutí ministrov vnútra členských krajín Únie, ktorého dejiskom bude takisto Innsbruck.