Trump: Spojenci zvýšia svoje príspevky na obranu, NATO je silnejšie

Americký prezident Donald Trump priamo na rokovaní šéfov štátov a vlád NATO s prezidentmi Ukrajiny a Gruzínska nečakane vzniesol požiadavku, aby aliančné krajiny už do januára budúceho roka zvýšili svoje obranné výdavky na dve percentá hrubého domáceho produktu, hoci doterajším cieľom bol rok 2024.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorej krajinu Trump najviac kritizuje, sa k januárovej lehote nevyjadrila, povedala len, že o požiadavke zvýšiť čo najskôr armádne výdavky sa diskutuje už mesiace.

„Dali sme jasne najavo, že k tomu smerujeme,“ uviedla kancelárka. Trump následne na záverečnej tlačovej konferencii vyhlásil, že bol počas rokovaní neústupný, však NATO je podľa neho teraz silnejšie ako pred dvoma dňami.

Stoltenberg: Apel na vyššie výdavky NATO posilní

Výzva Donalda Trumpa európskym spojencom v NATO, aby zvýšili rýchlo svoje výdavky na obranu, alianciu posilní, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po skončení dvojdňového summitu aliancie v Bruseli.

Na otázku, čo asi Trump myslel výrokom, že „USA si pôjdu vlastnou cestou“, ak aspoň silné európske ekonomiky rýchlo nezvýšia svoje výdavky na obranu, Stoltenberg odpovedal vyhýbavo.

„Mali sme veľmi otvorenú diskusiu … A tá diskusia NATO posilní. Vytvoril sa nový pocit naliehavosti,“ povedal Stoltenberg po summite. Diskusia podľa šéfa NATO ukázala, že jasný odkaz Trumpa má vplyv a že krajiny „svoje úsilie zdvojnásobia“.

Dramatický Trump

Trump podľa dobre informovaného zdroja spojencom pohrozil, že ak do januára všetci nenavýšia svoje výdavky na obranu na vytúžené dve percentá, „nastane peklo“. Podľa iného diplomata následne nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala na rokovanie len lídrov 29 členských krajín v sprievode jedného ministra, „aby sa nehádali pred partnermi“ z nečlenských štátov.

Trump už ráno na twitteri zopakoval svoju predstavu, že spojenci by na obranu mali perspektívne vydávať dokonca štyri percentá HDP. Podľa diplomatov však Trump nehovoril priamo o možnosti odchodu Spojených štátov z NATO, pohrozil vraj len bližšie neurčeným „jednostranným postupom“.

To následne novinárom potvrdila aj litovská prezidentka Dalia Grybauskaitéová. Podľa ďalšieho informovaného diplomata americký prezident žiadal, aby dve percentá začali v budúcom roku vynakladať konkrétne najsilnejšie európske ekonomiky, teda Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko.

Úspešný summit

Na tlačovej konferencii po rokovaní si potom americký prezident pochvaľoval „veľmi úspešný summit“, ktorý ukázal veľkú jednotu. „Boli to skutočne fantastické dva dni. Áno, určitú krátku chvíľu to bolo trochu tvrdé,“ podotkol. Spojené štáty sú podľa Trumpa aliancii oddané a nie je potrebné, aby jeho krajina NATO opúšťala, hoci on má ako prezident možnosť o takomto kroku rozhodnúť.

Partnerom v rokovacej miestnosti vraj Trump povedal, že by bol „veľmi nespokojný“, keby štáty svoje obranné výdavky podstatným spôsobom nezvýšili. „USA platili obrovské sumy, asi 90 percent nákladov NATO, teraz ostatné krajiny začnú zvyšovať svoje príspevky,“ vyhlásil Trump.

Už v roku 2014 sa na summite vo Walese spojenci dohodli, že do roku 2024 dostanú svoje obranné výdavky na dve percentá HDP, tento rok by sa na túto hranicu malo podľa aliančných údajov dostať osem krajín.

Macron poprel dohodu o vyšších výdavkoch

Francúzsko po rokovaní v Bruseli potvrdilo, že zvýši svoje výdavky na obranu na dve percentá HDP do roku 2024. Podľa prezidenta Emmanuela Macrona je súdržnosť NATO možná jedine vtedy, keď členské krajiny ponesú finančné bremeno spravodlivo. Macron zároveň poprel, že by sa špičky aliancie na schôdzke dohodli na zvýšení výdavkov na obranu nad dve percentá HDP.

Trump podľa Macrona dal najavo oddanosť Spojených štátov aliancii aj napriek skôr vyjadreným pochybnostiam. Debata na summite sa niesla v inom duchu, než by sa mohlo zdať z Trumpových kritických tweetov, dodal Macron. Trump sa podľa neho nevyhrážal, že USA alianciu opustia.

Trump o Putinovi

Ruský prezident Vladimir Putin je pre Trumpa ako reprezentant Ruskej federácie konkurentom. Americký prezident to povedal s tým, že si neželá, aby bol Putin pre Európu bezpečnostnou hrozbou. Práve preto podľa neho existuje Severoatlantická aliancia.

Trump tiež vymenoval niekoľko tém, ktoré chce s Putinom prebrať na blížiacej sa schôdzke v Helsinkách. Nechýba medzi nimi dianie na Ukrajine či sýrska kríza. Ideálnym výsledkom by však bola „likvidácia jadrových zbraní všade vo svete,“ povedal s nadsádzkou. Nevylúčil, že by sa s Putinom mohli stať v budúcnosti priateľmi.