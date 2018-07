Rusko a USA: Trecie plochy pred summitom Putin - Trump

Rusko-americké vzťahy sa v ére Trumpovho predchodcu Baracka Obamu spočiatku vyvíjali priaznivo. Výsledkom bolo podpísanie odzbrojovacej zmluvy prezidentmi Barackom Obamom a Dmitrijom Medvedevom v apríli 2010 v Prahe.

Čo najviac zasahuje vzťahy Moskvy a Washingtonu Protiruské sankcie motivované situáciou na Ukrajine.

motivované situáciou na Ukrajine. Rozdielny pohľad oboch krajín na riešenie vojny v Sýrii.

Vyšetrovanie kauzy údajných ruských zásahov do prezidentskej kampane Donalda Trumpa. Aj tieto body by podľa doterajších správ mali byť predmetom rozhovorov Trumpa a Putina v Helsinkách. Kremeľ poprel, že by na stretnutí mali rokovať o ruskej anexii Krymu, ktorá tiež značne zasiahla do vzájomných vzťahov.

Zhoršenie vzťahov po ruskej anexii Krymu

S pritvrdzovaním ruských pomerov po návrate Vladimira Putina do Kremľa vzťahy medzi Ruskom a USA postupne chladli. Prudké zhoršenie nastalo v roku 2014 po ruskej anexii Krymu a vypuknutí konfliktu na východe Ukrajiny, po ktorom západné krajiny vrátane USA uvalili na Rusko sankcie. Odvtedy sa na priebežne rozširovanom zozname (naposledy upravenom v apríli) ocitli desiatky Rusov a Ukrajincov, mimo iných aj predstavitelia vlády, oligarchovia či manažéri veľkých firiem.

Kvôli anexii Krymu bolo tiež Rusko vyradené zo skupiny najvyspelejších ekonomík G8. Na nedávnom summite G7 však Donald Trump presadzoval, aby sa Rusko do skupiny vrátilo. „Vyradili ste Rusko a mali by ste ho vziať späť, pretože by malo byť pri jednacom stole… Milujem svoju krajinu a pre Rusko som nočnou morou. Podotýkam však, že Rusko by na stretnutí (v Kanade) byť malo. Prečo sa stretávame bez prítomnosti Ruska?“ povedal Trump.

Na rokovaní predstaviteľov štátov G7 v Kanada Donald Trump presadzoval, aby sa Rusko do skupiny vrátilo. Autor: Reuters, Adam Scotti/Prime Minister's Office

Údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb USA

Ďalšie sankcie a závažný rozpor priniesol škandál okolo údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016, v ktorých Trump zvíťazil nad demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou. Kauzu vyšetruje Kongres, FBI aj špeciálny vyšetrovateľ. Senátny výbor pre tajné služby v máji potvrdil závery amerických spravodajských služieb, že sa v roku 2016 Moskva šírením dezinformácií a hackerskými útokmi pokúšala ovplyvniť prezidentské voľby v prospech Trumpa.

Tím vedený špeciálnym vyšetrovateľom FBI Robertom Muellerom tiež preveruje možnú spoluprácu štábu súčasného amerického prezidenta s Moskvou a podozrenie, že prezident alebo jeho ľudia marili výkon spravodlivosti. Doposiaľ bolo obvinených 19 ľudí vrátane štyroch bývalých volebných spolupracovníkov Donalda Trumpa a troch ruských spoločností. Spojené štáty preto na konci roku 2016 vyhostili 35 ruských diplomatov spolu s ich rodinami a uzavreli dve ruské pracoviská.

Vzájomné vyhostenie diplomatov a ďalšie sankcie tiež vyvolala marcová otrava bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Británii. Vzájomné vyhosťovanie diplomatov kvôli tejto kauze sa dotklo takmer troch stoviek zamestnancov zastupiteľských úradov. Británia a jej spojenci následne z tridsiatich krajín vyhostili viac ako 150 diplomatov, Rusko reagovalo rovnako. Medzi ľudmi, ktorých Rusko recipročne vyhostilo, je mimo iných aj 60 amerických diplomatov, a tiež trojica ich českých kolegov.

Polícia vo vnútri reštaurácie v britskom Salisbury, kde údajne otrávili bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa. Autor: SITA/AP, Steve Parsons

Iné postoje ku konfliktu v Sýrii

Rusko a USA rozdeľuje aj postoj k riešeniu konfliktu v Sýrii. Od vypuknutia konfliktu v roku 2011 podporuje Rusko režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Od roku 2015 ruská podpora zahŕňa aj priamu vojenskou účasť, ktorá významne pomohla k víťaznému ťaženiu vládnych síl. Západ sa tiež zapojil do konfliktu. USA spolu s niektorými arabskými krajinami útočili najmä proti pozíciám tzv. Islamského štátu. Minulý apríl napríklad USA v reakcii na údajný chemický útok zo strany vládnych síl pozastavilo dohodu o letoch nad Sýriou. Tento rok v apríli USA, Británia a Francúzsko ako odvetu za ďalší chemický útok na mesto Dumá vyslali niekoľko desiatok rakiet na miesto vývoja chemických zbraní a vojenské ciele, čo Rusko odsúdilo ako porušenie medzinárodného prá­va.

Problémové clá

Vzájomné vzťahy ovplyvnili aj nové americké clá na dovoz ocele vo výške 25 percent a na dovoz hliníka vo výške 10 percent, ktoré vstúpili do platnosti 23. marca tohto roku.

Rusko už oznámilo, že vytvorí zoznam obmedzení na tovar dovážaný z USA. Nedávno dokonca podalo Svetovej obchodnej organizácií (WTO) na clá sťažnosť.