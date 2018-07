Šéf európskych ľudovcov: Návrat českých komunistov k moci je smutný

„Je veľmi smutné, že sa po prvýkrát od roku 1989 komunisti dostávajú späť k rozhodujúcim politickým pozíciám. Zodpovedná je za to vláda. Žiadame premiéra Babiša, aby vniesol do tohto politického kroku transparentnosť a povedal verejnosti, čo za to komunisti dostanú,“ povedal Weber, ktorého napríklad portál Politico označuje za najvplyvnejšieho europoslanca.

Na získanie dôvery Babišovej vlády dnes ráno reagovali aj svetové tlačové agentúry a tlač. Napríklad agentúra AFP píše, že ide o prvú českú vládu s podporou komunistov od pádu železnej opony v roku 1989 a pripomína, že Babiš čelí obvineniu z daňového podvodu.

Podľa AFP je KSČM otvorene proruskou stranou a proti NATO. Podporu vláde poskytla „výmenou za posty vo verejných podnikoch“.

Tlačová agentúra Reuters poznamenala, že Babiš niektoré požiadavky komunistov odmietol a podľa agentúry AP je dohoda medzi Babišom a komunistami „príliš nejasná na to, aby poskytla jasnú predstavu o budúcom vplyve komunistov na vládu“.

Portál britského denníka The Guardian analyzuje vyslovenie dôvery vláde v rozsiahlom článku s titulkom „Českí komunisti sa vracajú do vlády ako sprostredkovatelia moci“. „Hoci strana formálne zostane mimo koalíciu, dohoda znamená návrat jej vplyvu a zodpovednosti prvý raz od zamatovej revolúcie v roku 1989, ktorá ukončila 41-ročnú vládu komunistov v bývalom Československu,“ napísal The Guardian.