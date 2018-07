Trump v Británii. Pochválil Johnsona, skritizoval Mayovú za jej brexitový plán

Mayová pre šéfa Bieleho domu a jeho manželku usporiadala slávnostnú večeru v Blenheim Palace neďaleko Oxfordu, kde sa narodil niekdajší britský premiér Winston Churchill. K jeho odkazu sa Trump hlási.

Zľava: Melánia Trumpová, prezident Donald Trump, premiérka Theresa Mayová, Philip May počas uvítacie ceremoniálu pred Blenheim Palace v Londýne vo štvrtok 12. júla 2018. Autor: SITA/AP, Pablo Martinez Monsivais

Na ceste k palácu proti prezidentovej návšteve protestovalo niekoľko tisíc ľudí, podľa agentúry AP je však nepravdepodobné, že ich šéf Bieleho domu hoci len na krátko zazrel, lebo na miesto priletel vrtuľníkom. Na nádvorí ho čakala vojenská kapela, v paláci zástupcovia mnohých veľkých britských spoločností.

V prejave, ktorý úrad britskej premiérky zverejnil pred začiatkom galavečera, Mayová USA označila nielen za „najbližšieho spojenca, ale aj najdrahšieho priateľa“.

„Duch priateľstva a spolupráce medzi našimi krajinami, našimi vodcami a našimi ľuďmi, najmimoriadnejších zo vzťahov, má dlhú a hrdú históriu. Spolupracujte teraz k úžitku celého nášho ľudu, aby sme vybudovali prekvitajúcu budúcnosť,“ povedala premiérka Trumpovi.

Trump o Johnsonovi: Bol by skvelý premiér

Americký prezident počas summitu NATO Mayovú nepriamo kritizoval. Povedal, že si nie je istý, či prístup jej vlády naozaj odráža výsledok referenda z roku 2016, v ktorom sa Briti vyslovili pre odchod z EÚ. Mayová to vzápätí odmietla. V rozhovore s britským denníkom The Sun potom Trump vyhlásil, že takzvaný mäkký brexit presadzovaný Mayovou možnú dohodu Británie a USA prekazí.

Mayová sa podľa Trumpa rozhodla pre zlú podobu dohody o odchode svojej krajiny z Európskej únie. Šéf Bieleho domu poznamenal, že ľutuje odchod ministra zahraničia Borisa Johnsona z vlády, ktorej by tento zástanca takzvaného tvrdého brexitu bol podľa Trumpa skvelým predsedom. Mayová podľa aktuálneho plánu chce zachovať viac obchodných väzieb na EÚ, než si želali zástancovia ráznej odluky od Bruselu. Preto začiatkom týždňa rezignoval nielen Johnson, ale aj minister pre brexit David Davis.

„Ak urobia dohodu v tomto štýle, budeme rokovať s Európskou úniou, namiesto aby sme rokovali s Britániou, takže to zrejme prekazí dohodu (o voľnom obchode s Britániou),“ povedal Trump britskému denníku. Práve separátna dohoda s USA, o ktorej Trump hovorí dlhodobo, je jedným z významných bodov zdôrazňovaných stúpencami tvrdého brexitu ako výhoda nezávislosti od EÚ.

„Hovoril som Therese Mayovej, ako to (brexit) vykonať, ale ona nesúhlasila, neposlúchla ma. Chcela ísť inou cestou,“ povedal Trump s dodatkom, že rokovania o brexite trvajú už veľmi dlho, a preto z nich iste nevzíde dobrá dohoda.

Trump vraj ľutuje odchod Johnsona a dúfa, že sa do vlády jedného dňa vráti. „Mám k nemu veľký rešpekt. Zjavne ma má rád a hovorí o mne veľmi pekné veci,“ vyhlásil americký prezident, podľa ktorého by Johnson bol skvelý premiér. Na otázku, či by mal exminister zahraničia nahradiť v úrade Mayovú, Trump odvetil: „No, nesnažím sa ich štvať jedného proti druhému.“

V programe je kráľovná aj golf

S Mayovou bude prezident opäť rokovať v piatok vo vidieckom sídle britských ministerských predsedov v Chequers; potom sa má stretnúť aj s kráľovnou na hrade Windsor.

Mayová pozvala Trumpa už pred viac ako rokom na štátnu návštevu, po protestoch britskej verejnosti kvôli protiimigračnej politike amerického prezidenta ale bola návšteva nakoniec zmenená na pracovnú.

Britská premiérka kladie na zvláštny vzťah svojej krajiny s USA veľký dôraz. Podľa agentúry DPA dúfa, že vďaka dobrému vzťahu s Trumpom dokáže čoskoro po odchode Británie z Európskej únie začať rokovania s Washingtonom o dohode o voľnom obchode.

Súkromný víkend Trump strávi v Škótsku, kde mu patria dve golfové ihriská. V pondelok ho potom čaká v Helsinkách stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Britská polícia prijala rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Počas celej Trumpovej návštevy počíta so zhruba stovkou rôznych protestov a demonštrácií.