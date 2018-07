Štáty OSN schválili globálny pakt o migrácii, dohoda je nezáväzná

Z rokovania o globálnom pakte o migrácii sa v minulom roku stiahli Spojené štáty, pretože podľa nich je pakt nezlučiteľný s migračnou politikou Washingtonu. Okrem nich odsúhlasilo konečnú podobu všetkých 192 členských krajín OSN.

Generálny tajomník OSN Antonio Guterres, predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák a rad ďalších predstaviteľov vyzdvihli dohodnutie prvej globálnej dohody, ktorá rieši migračnú problematiku.

„Migrácia je fakt. Existuje po stáročia. A ďalšie stáročia existovať bude,“ vyhlásil Lajčák. „Nikdy sme ale nemali nástroj, ktorý by nám pomáhal tento proces riadiť,“ dodal.

Podľa OSN je vo svete asi 250 miliónov migrantov, čo predstavuje 3,4 percenta svetovej populácie. Rokovania o globálnej dohode sa začali pre migračnú krízu v Európe v roku 2015, ktorá bola najväčšou utečeneckou krízou od druhej svetovej vojny. Prílev migrantov vyvolal v Európe strach z cudzincov a nacionalistické nálady.

Globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu má za cieľ riešiť, prečo ľudia migrujú, ako ich chrániť, ako ich v nových krajinách integrovať, ako umožniť ich návrat domov a ďalšie otázky.

Maďari chcú vycúvať

Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó navrhne vláde, aby Budapešť začala procedúru odchodu z rokovania OSN o globálnom pakte o migrácii.

Informovala o tom v piatok maďarská tlačová agentúra MTI. Dohoda podľa šéfa diplomacie vyvolá ďalší prúd migrantov do Európy a donúti európske štáty ich prijať.

„Finálny text ide úplne proti zdravému rozumu a proti maďarským záujmom a snahám obnoviť stabilitu v Európe,“ povedal Szijjártó. Dokument definuje migráciu ako základné ľudské právo a tým podľa ministra ľahkomyseľne propaguje migráciu a sústreďuje sa iba na záujmy afrických štátov.

Pakt poskytne pozvanie do Európy miliónom ďalších utečencov, dodal Szijjártó. Štáty by zároveň nútil poskytovať migrantom rovnaké služby ako domácim obyvateľom vrátane vzdelania a právneho poradenstva. Ľuďom, ktorí by do Európy prišli nelegálne, by podľa ministra dokument zabezpečil legálny právny status.

V septembri 2016 prijalo 193 členských štátov Valného zhromaždenia OSN jednomyseľne text zvaný Newyorská deklarácia pre migrantov a utečencov. Tá má zlepšiť medzinárodné riešenia utečeneckej problematiky, okrem iného otázky prijímania utečencov v jednotlivých krajinách, školskej dochádzky ich detí, legálneho zamestnania, ochrany pred pašerákmi či ich návrate domov.

Z príprav globálneho paktu o migrácii sa už vlani stiahli Spojené štáty. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je táto dohoda nezlučiteľná s migračnou politikou USA.