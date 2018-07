Sebavedomý Trump: Chcem kandidovať v roku 2020, nevidím nikoho, kto by ma mohol poraziť

Šéf Bieleho domu Donald Trump je plne odhodlaný kandidovať v amerických prezidentských voľbách v novembri 2020 a nevie o nikom, kto by ho mohol poraziť. Vyhlásil to v rozhovore so známym britským televíznym moderátorom Piers Morganom.

Americký prezident sa so svojím zámerom uchádzať sa o ďalší mandát nijako netají.

Do prípravy na budúce voľby sa pustil v podstate okamžite po svojej minuloročnej januárovej inaugurácii. Rozhovor, ktorý Trump poskytol Morganovi v piatok počas svojej návštevy Británie, zverejnil dnes britský bulvárny denník The Mail on Sunday.

Šéfa tímu už má

Na otázku, či plánuje kandidatúru v nasledujúcich prezidentských voľbách v roku 2020, odpovedal: „Mám to plne v úmysle. Zdá sa, že si to všetci želajú.“ Dodal pritom, že nepozná žiadneho demokrata, ktorý by nad ním mohol zvíťaziť.

„Nevidím nikoho takého. Poznám ich všetkých a nikoho takého nevidím,“ vyhlásil. Trumpov volebný štáb tento rok vo februári oznámil, že prezident zhromaždil na novú volebnú kampaň v priebehu minulého roka 22 miliónov dolárov.

Prezident si vraj už tiež vybral šéfa volebného tímu, ktorý mu má pomôcť zabezpečiť zotrvanie v Bielom dome ďalšie štyri roky. Tím má viesť politický stratég a počítačový expert Brad Parscale, ktorý predstavoval kľúčovú podporu pre Trumpovo víťazstvo aj v roku 2016.

Krásna kráľovná

V rozhovore sa Trump vyjadril tiež k svojmu piatkovému stretnutiu s britskou kráľovnou Alžbetou II. na hrade Windsor.

„Je to neuveriteľná žena, je tak bystrá a krásna, a keď hovorím krásna, myslím tým vo vnútri aj navonok,“ ocenil americký prezident 92-ročnú britskú panovníčku. Podľa Trumpa sa rozhovor týkal aj brexitu, o ktorom kráľovná vyhlásila, že to je veľmi zložitý problém.

O podrobnostiach debaty s kráľovnou hovoriť nechcel, uviedol však, že to bol pohodový rozhovor.

Na otázku, či si myslí, že panovníčke padol do oka, odpovedal, že za ňu nechce hovoriť. „Ale poviem vám, že ona sa mi páčila. To zvyčajne pomáha. A mne sa páčila moc,“ dodal.

Kim ako vtipný chlapík

Trump však v rozhovore pochválil aj severokórejského vodcu Kim Čong-una, s ktorým sa nedávno zišiel na summite v Singapure. „Skvele si s ním rozumiem. Je veľmi šikovný, je to úžasná osobnosť, je vtipný aj drsný a je to dobrý vyjednávač,“ povedal Trump. Na otázku, či Kim nie je skôr „bezcitný diktátor“, Trump odpovedal: „To iste je, je bezcitný, ale takí sú aj ďalší.“

Trump sa krátko zmienil aj o Brettovi Kavanaughovi, ktorého vybral ako kandidáta na uvoľnené miesto sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov. Kavanaughove konzervatívne názory vyvolávajú u demokratov, ale aj v organizáciách a ľuďich podporujúcich plánované rodičovstvo, obavy, že by mohol prispieť k postaveniu potratov mimo zákona. V tejto citlivej otázke zatiaľ v USA platí precedentné rozhodnutie z kauzy Roeová verzus Wade z roku 1973, ktoré interrupcie de facto legalizovalo.

„Myslím, že ho (Senát USA do funkcie) potvrdí a že niekedy vo vzdialenej budúcnosti by sa mohlo hlasovať,“ povedal Trump ku schvaľovaciemu procesu nového sudcu Najvyššieho súdu USA a k problematike potratov. „Je tiež dosť možné, že žiadne hlasovanie nebude. Uvidíme, čo sa stane,“ dodal.