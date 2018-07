Na škótskom polostrove vybudujú prvý kozmodróm Spojeného kráľovstva

„Škótsko je v rámci Spojeného kráľovstva najlepším miestom na dosiahnutie požadovaných družicových obežných dráh vertikálne vypúšťanými raketami,“ uviedla agentúra vo vyhlásení. Podľa jej šéfa Grahama Turnocka plánovaný kozmodróm „pomôže naštartovať novú, vzrušujúcu éru britského kozmického priemyslu“.

Zvolenou lokalitou je odľahlý polostrov A'Mhoine v regióne Sutherland.

Tento výber potvrdzuje ambície Škótska v danom sektore. Podľa príslušných expertov je totiž Glasgow mestom, kde sa okrem USA vyrába najviac družíc na svete so špecializáciou najmä na meteorologické a navigačné účely.

Kozmodróm vybuduje vládna rozvojová spoločnosť Highlands and Islands Enterprise (HIE), pričom prvé lety by sa mali z tejto lokality uskutočniť v ďalšom desaťročí. Jedným z partnerom nového kozmodrómu by mal byť i americký gigant Lockheed Martin, ktorý svoje nosné rakety Electron momentálne vypúšťa z Nového Zélandu.

Horný stupeň britskej verzie tejto rakety bude vyvíjaný a montovaný v britskom ústredí Lockheed Martin v meste Ampthill, grófstvo Bedfordshire, spresňuje BBC.

„Je to rozhodujúca chvíľa pre UKSA,“ uviedol jej hovorca. Britská vláda zvažovala zriadenie domácich kozmodrómov celé desaťročie a novelizovala aj legislatívu, ktorá tieto kroky umožní.