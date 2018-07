Čo urobí Trump s ruskými čarodejníkmi?

Podarilo sa Američanom identifikovať dvanásť ruských bosorákov? A ako sa k tomu postaví prezident USA Donald Trump, ktorý sa dnes stretne v Helsinkách so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom? Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo obvinenia proti dvanástim príslušníkom ruskej vojenskej tajnej služby. Pred prezidentskými voľbami v roku 2016 prenikli do počítačového systému Demokratickej strany. Rovnako aj do volebných zariadení niektorých amerických štátov, hoci to nemalo vplyv na sčítanie hlasov.

"Ak Trump na summite s Putinom nepožiada o ich vydanie, jasne zlyhá v tom, že by sa postavil za záujmy USA zoči-voči bezprecedentnému kybernetickému útoku nepriateľskej veľmoci. Keď to urobí, uzná tým, že Muellerovo vyšetrovanie prepojenia jeho kampane a Ruska nie je iba honba na bosorky,“ napísal pre denník Guardian Luke Harding, autor knihy Prepojenie: Tajné stretnutia, špinavé peniaze a ako Rusko pomohlo Donaldovi Trumpovi vyhrať.

Obvinenia oboch strán

Viaceré americké tajné služby už v roku 2016 uviedli, že je vysoko pravdepodobné, že Kremeľ zasiahol do amerického volebného procesu. Dá sa dokonca predpokladať, že sa pokúsil pomôcť Trumpovi vyhrať hlasovanie. Od minulého roku na preverovaní možného prepojenia kampane republikánskeho celebritného miliardára pracuje tím špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, bývalého šéfa FBI. Viedlo to už k viacerým obvineniam. Najprominentnejšou obeťou je zatiaľ Michael Flynn. Bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť musel odstúpiť, lebo o kontaktoch s Rusmi klamal FBI.

Šéf Bieleho domu však ustavične hovorí, že ide len o politickú honbu na čarodejnice. Trump aj dlho priamo odmietal možnosť, že by Rusko malo niečo spoločné s útokom na volebný proces v Spojených štátoch. Sám však počas prezidentskej kampane vyzval Moskvu, aby zverejnila e-maily jeho protivníčky Hillary Clintonovej.

V kontakte s hackerom Gucciferom 2.0, z ktorého sa vykľul projekt ruskej tajnej služby, bol Trumpov poradca Roger Stone. Rovnako s ním o najlepšej taktike zverejnenia Clintonovej e-mailov komunikovala organizácia Wikileaks.

V obvinení Rusov sa netvrdí, že sa nejakí americkí občania vedome podieľali na údajnej nezákonnej aktivite alebo že vedeli, že komunikujú so spravodajskými dôstojníkmi z Moskvy. Na toto poukazujú vo svojej obhajobe Trumpovi ľudia. Prezident zase zaútočil na svojho predchodcu Baracka Obamu, že ruský útok na voľby dovolil, lebo si myslel, že vyhrá Clintonová.

Bývalý šéf Bieleho domu čelí tejto kritike už dlho. Obamova vláda bola pomalá v reakcii na ruský tlak. Na druhej strane išlo o politicky citlivú vec. Republikáni odmietli počas kampane návrh demokratov spoločne odsúdiť zasahovanie Ruska do volebného procesu.

Po obvinení 12 Rusov sa Demokratická strana ozvala, že by bolo dobré summit s Putinom zrušiť. Biely dom však potvrdil jeho konanie. Kremeľ všetky obvinenia zo zasahovania do amerických volieb odmieta, vraj ide len o snahu ovplyvniť dnešnú schôdzku. Putin však v minulosti pripustil, že za kybernetickými útokmi, šírením klamstiev, dezinformácií a propagandy mohli stáť vlasteneckí hackeri.

Čo bude na summite?

Trump pred summitom s ruským prezidentom vyhlásil, že sa šéfa Kremľa na zasahovanie opýta a že mu povie, aby to nerobil. Ale to je všetko, čo je v jeho moci. Ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová medzitým cez víkend uviedla, že úrady nesledujú pred jesennými voľbami do Kongresu aktivity Moskvy, ktoré by sa dali porovnať s tým, čo sa dialo v roku 2016. Ako ju však citovala agentúra AP, tajné služby sú si vedomé pokračujúcej ruskej snahy využívať sociálne médiá a podporovateľov a cez rôzne kanály sa snažia rozdeľovať americkú verejnosť, hoci to nie je priamo zamerané na nejakú politickú kampaň.

"Podľa mňa by Trump jednoznačne mal odsúdiť ruské zasahovanie do volebného procesu a trvať na tom, že sa to nebude opakovať. Ale povedal by som, že v rozhovoroch s Putinom ruskému prezidentovi jednoducho dovolí, aby všetko poprel,“ reagoval pre Pravdu Thomas Schwartz, expert na dejiny americkej zahraničnej politiky. Podľa odborníka z Vanderbiltovej univerzity v Tennessee Trump presvedčil sám seba, že ruské zasahovanie do volieb je to isté ako prepojenie jeho kampane s Moskvou. "Nie je to tak. Ale preto to šéf Bieleho domu neodsúdi dostatočne a nebude to hrať veľkú rolu v rokovaniach s Putinom,“ myslí si Schwartz.